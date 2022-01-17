تعاونية الاتحاد تؤكد استمرارها في تعقيم مرافقها وفروعها ومراكزها

المصدر: دبي ـ البيان

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أكدت تعاونية الاتحاد أكبر التعاونيات الاستهلاكية بالدولة استمرارها في عمليات التعقيم من خلال إدارة الشؤون الإدارية بالتعاونية للحفاظ على أعلى المعايير الوقائية فيما يخص الصحة والسلامة العامة بجميع مرافقها وفروعها ومراكزها المنتشرة بمختلف مناطق الإمارة، وذلك ضمن خططها الموضوعة لضمان مستويات راقية من النظافة والخدمات للمستهلكين.

وتفصيلاً، قال محمد جمعة بالرقاد الفلاسي مدير الشؤون الإدارية في تعاونية الاتحاد: إن التعاونية مستمرة في عملية التعقيم في جميع مرافقها وفروعها للحفاظ على سلامة مرتاديها من المتسوقين والمتعاملين والموظفين.

وأشار إلى أن التعاونية تولي موضوع التعقيم والإجراءات الوقائية أولوية قصوى لضمان صحة وسلامة الجميع، إذ تقوم إدارة الشؤون الإدارية بعمل تعقيم دوري متعدد ومتنوع منذ بداية جائحة كورونا حتى الآن، وتركز على جميع المناطق في فروعها ومراكزها المنتشرة بالإمارة، لافتاً إلى أن التعاونية اعتمدت في إجراءات التعقيم المتكررة على شركات خارجية مختصة بذلك ومرخصة من الجهات المعنية بإمارة دبي، إضافة إلى أنه تم شراء ماكينات تعقيم لجميع الفروع والسكنات الخاصة بالموظفين، وذلك لضمان استمرارية عمليات التعقيم الدورية.

وتابع بأن التعاونية توفر معقمات اليد في المكتب الرئيسي وفي جميع الفروع ويتم متابعتها من إدارة كل فرع والتأكد منها ومن صلاحيتها، مشيراً إلى أنه تم توفير القفازات في جميع الفروع حرصاً على سلامة المتسوقين، كما تم التعاقد مع مصنع لتوفير مستهلكات من الأكياس المستخدمة لمقابض عربات التسوق، والتي يتم تعقيمها بعد كل استخدام.

ولفت بأنه على مستوى الموظفين فإن التعاونية مستمرة في توفير الكمامات لكافة الموظفين بشكل دوري لضمان سلامة الجميع «الموظفين والمرتادين»، مشيراً إلى وجود عقد مستمر لتعقيم جميع أنواع الخضار والفاكهة في جميع فروع التعاونية، وذلك لتوفير تجربة تسوق فريدة في بيئة صحية، بما يتناسب مع توجهات الدولة بهذا الخصوص للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة الأفراد من جميع الفئات.

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