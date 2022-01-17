"الإمارات للتطوير التربوي" تطلق برنامجاً لبناء القدرات القيادية في التعليم المدرسي

المصدر: وام

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أطلقت كلية الإمارات للتطوير التربوي برنامجا مبتكرا لدعم بناء القدرات القيادية في قطاع التعليم المدرسي في الدولة.

ويهدف برنامج "بناء قدرات القيادات التعليمية في دولة الإمارات العربية المتحدة" الذي تم تصميمه من قبل مختصين في تطوير قدرات القيادة التعليمية إلى تأهيل نخبة من القادة التربويين القادرين على المساهمة في تنمية الكوادر وتطوير الأنظمة التعليمية والتقييمية في المدارس.

ويساعد هذا البرنامج مدراء القطاعات ونظرائهم ومن ينوب عنهم من توسيع معارفهم وتنمية مهاراتهم وتعزيز معارفهم في أساليب القيادة الفعالة بما يسهم في رفع كفاءة المدارس والنهوض بقطاع التعليم في الدولة.

وقالت الدكتورة مي ليث الطائي مديرة كلية الإمارات للتطوير التربوي إن إطلاق برنامج بناء قدرات القيادات التعليمية في الدولة جاء بهدف بناء قيادة تعليمية فعالة قادرة على تحمل المسؤوليات المتزايدة التي تفرضها عليهم البيئة التعليمية سريعة التغيير حيث يشكل هذا البرنامج خطوة مهمة نحو بناء نظام تعليمي عالي الجودة يركز على إعداد أبنائنا وبناتنا لمواكبة الاحتياجات المستقبلية للدولة.

ويشمل البرنامج 260 متدرب يخوضون 35 حلقة تدريبية بإجمالي 105 ساعات تدريبية ويتضمن 12 مساقاً تدريبياً تعنى بمبادئ وممارسات القيادة التعليمية، وقيادة تطوير الرؤية المدرسية وقيادة التدريس والتعلم الفعال في المدارس، وقيادة التقييم الفعال في المدارس، وقيادة التطوير الفعال للمناهج الدراسية في المدارس، وقيادة وتعزيز الأجواء الإيجابية والسلوك الإيجابي في المدارس.

كما سيتناول البرنامج مساقات أخرى كقيادة تطوير المدرسة كمجتمع تعليمي: بناء العلاقات الداخلية والخارجية، وقيادة المدرسة كمجتمع أخلاقي شامل، وإدارة الأنظمة التشغيلية للمدرسة، وإدارة الموارد المالية والبشرية في المدارس، والتفاعل مع البيئة الخارجية، وقيادة التحسين العام للمدرسة: تطوير المدارس الذكية.

وفي إطار رؤيتها لقيادة التحول التعليمي في دولة الإمارات وخارجها، تقدم كلية الامارات للتطوير التربوي للكوادر التعليمية مجموعة من برامج الدراسات العليا ودورات قصيرة في التطوير المهني والتي توافق أحدث الأساليب النظرية والتطبيقية وأفضل الممارسات الدولية في مجال التعلم المهني.

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