أمطار صباحية تنعش الاجواء في مناطق الفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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هطلت أمطار صباحية اليوم على كافة مناطق الفجيرة ومدن الشرقية تراوحت ما بين المتوسطة والخفيفة، مصحوبة برياح باردة أدت إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، انعشت الأجواء في المناطق السياحية ودفعت الناس الى الخروج للاستمتاع بالاجواء الممطرة ، حيث ما تزال السماء ملبدة بالغيوم ، وتوقعات باستمرار هطول الامطار خلال الساعات القادمة .

وحذرت القيادة العامة لشرطة الفجيرة السائقين من السرعات الزائدة خلال تساقط الأمطار؛ داعية إياهم إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر تجنبا لمفاجآت الطريق، متمنية السلامة للجميع .

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