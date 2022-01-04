بلدية مدينة العين ترفع جاهزيتها لمواجهة حالة عدم الاستقرار الجوي

المصدر: وام

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أعلنت بلدية مدينة العين رفع جاهزيتها على مدار الساعة مع استمرار تأثر الدولة بحالة عدم الاستقرار الجوي التي أعلن عنها المركز الوطني للأرصاد والتي ستتأثر بها منطقة العين خلال الأيام القادمة وذلك عبر تجهيز الفرق الميدانية إضافة إلى توفير المعدات والآليات اللازمة لتفادي الأضرار التي تصاحب الحالة الجوية.

وأكد فهد المنصوري مدير إدارة الطوارئ واستمرارية الأعمال في بلدية مدينة العين أن البلدية وفرت 393 معدة وآلية تشمل معدات ثقيلة وصهاريج ومكائن سحب المياه موزعة على 21 موقعاً تغطي جميع المناطق الرئيسية في مدينة العين، لافتا إلى أن الاستعدادات تتضمن فتح وتنظيف شبكات تصريف مياه الأمطار في المناطق التي ستتأثر بارتفاع منسوب الأمطار خلال الحالة الجوية.

وأضاف أن البلدية خصصت 5 فرق للاستجابة تشمل مهندسين وفرق الصيانة الطارئة ومراقبين والعمالة المساعدة والسائقين التي تعمل على مدار الساعة، موضحاً أن مركز الاتصال على الرقم 993 المخصص تلقى 226 بلاغاً منذ بداية الحالة الجوية السائدة التي شملت تجمعات المياه وسقوط الأشجار إضافة إلى انقطاع الإنارة في بعض الطرق الخارجية والتي تعاملت معها فرق العمل بكل حرفية حسب خطة الاستجابة المعتمدة من خلال توفير المعدات والاحتياجات اللازمة لمعالجة هذه البلاغات حيث بلغت نسبة التعافي 100%.

وتتابع إدارة الطوارئ واستمرارية الأعمال بالبلدية الحالة الجوية بالتنسيق مع المركز الوطني للأرصاد والجهات المعنية، وحثت البلدية الجمهور والسائقين على عدم ارتياد أماكن جريان المياه في الأودية والشعاب والتجمعات المائية وذلك للحفاظ على سلامتهم.

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