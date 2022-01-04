محمد بن راشد الإنسان أولا

المصدر: البيان - إعداد-رامي عايش - غرافيك:أحمدالدياسطي

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أحدث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشدآل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله منذ توليه مقاليد الحكم في دبي قبل 16 عاما فرقا كبيرا على مستوى التقدم والازدهار والتنمية في دبي، من خلال الخطط المدروسة والمبادرات غير المسبوقة التي لا تعرف المستحيل، وتدعم مسيرة الدولة نحو التطور لخلق مستقبل مشرق للأجيال القادمة، مثلما تسهم في تطور دبي في جميع القطاعات.

ولا تقتصر إنجازات سموه على تلك التي تخدم الشعب الإماراتي والمقيمين في الدولة فقط، بل له فيض من الإنجـازات والمبادرات العربية والعالمية، التي تشكل منظومة عمل إنسانية وتنموية ومجتمعية هي الأكبر من نوعها إقليميا، والتي تم جمعها تحت مظلة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية الهادفة إلى صنع الأمل وبناء مستقبل أفضل للإنسان أينما كان.





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