بلدية الشارقة تخصص 295 صهريجاً و125 مضخة لسحب تجمعات الأمطار

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت بلدية مدينة الشارقة أن فرق طوارئ الأمطار تتعامل مع تجمعات المياه الناجمة عن أمطار الخير التي تشهدها الإمارة بكفاءة عالية ،حيث وفرت البلدية كافة المعدات والأدوات اللازمة والصهاريج للتعامل مع التجمعات في بعض المناطق ولا تزال الفرق تتواجد في الميدان لسحب التجمعات والتعامل مع البلاغات الطارئة التي ترد إلى مركز الاتصال على الرقم 993 .

استعداد

وأكد عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة ورئيس فريق طوارئ الأمطار في البلدية أن الفرق تتعامل مع تجمعات المياه وفقاً للخطط المسبقة التي وضعتها البلدية في إطار استعدادها لموسم الأمطار وما تضمنه ذلك من توفير مضخات سحب المياه في بعض المناطق التي تشهد كثافة في التجمعات لتعزيز انسيابية الحركة المرورية والتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة والإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة وبعض الجهات المختصة الأخرى.

من جانبه أوضح المهندس حسن التفاق مساعد المدير العام لقطاع الزراعة والبيئة أن فرق الطوارئ تواجدت في الميدان قبل هطول الأمطار بناءً على متابعة حالة الطقس، وتم تزويدها بكافة الأدوات والمعدات والآليات اللازمة ، حيث وفرت أكثر من 95 صهريجاً من صهاريج البلدية وأخرى لسحب المياه وأكثر من 125 مضخة سحب وتوفير أكثر من 200 صهريج استعداداً للتعامل مع أية تجمعات إضافية ، مشيراً إلى أن البلدية قامت في وقت سابق بتنظيف فتحات تصريف مياه الأمطار .

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز