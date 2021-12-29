مناقشة مستجدات العمل التطوعي بالشارقة في ظل أوضاع «أوميكرون»

المصدر: الشارقة - البيان

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عقدت لجنة التطوع في إمارة الشارقة التابعة للمجلس التنفيذي، اجتماعاً لمناقشة جاهزية اللجنة والاطلاع على الاستعدادات ومستجدات التعامل مع الجائحة فيروس كورونا «كوفيد 19» الناجم عن المتحور الجديد «أوميكرون»، حسب الأوضاع الحالية، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير كافة الاحتياجات التي تضمن سلامة المجتمع.

وتواصل اللجنة في تحقيق أهدافها المتمثلة في تنظيم وتنسيق إطلاق المبادرات الخاصة بمكافحة انتشار الجائحة، ووضع المعايير والضوابط المتعلقة بتطوع أفراد المجتمع ومؤسساته على مستوى الإمارة.

وكشفت اللجنة أبرز نتائج الأعمال التي تم تنفيذها خلال العام 2021، حيث عقدت 12 اجتماعاً نتج عنه 69 توصية، وبلغت الفرص التطوعية التي أشرفت عليها نحو 391 فرصة، بمشاركة 3744 متطوعاً، وبإجمالي 258385 ساعة تطوعية.

وعقد الاجتماع بمشاركة كافة أعضاء اللجنة في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار؛ برئاسة عفاف إبراهيم المري عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيسة دائرة الخدمات الاجتماعية.

وثمنت عفاف إبراهيم المري، جهود أعضاء اللجنة وحرصهم وسعيهم الدؤوب في تعزيز جهود دولة الإمارات العربية المتحدة على حماية صحة أفراد المجتمع ومؤسساته؛ مؤكدة أن لجنة التطوع في إمارة الشارقة تعد تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بنشر وتعزيز قيم العمل التطوعي كواجب إنساني ووطني، خاصة وأن اللجنة تعقد هذا الاجتماع في وقت استثنائي وظروف غير عادية بما يعزز ملامح التلاحم المجتمعي وتحقيق التكاتف والتعاون بين جميع أفراد وفئات المجتمع من مواطنين ومقيمين من مختلف الجنسيات لتجاوز تحديات الظروف الراهنة الناجمة عن المتحور الجديد «أوميكرون».

وأشارت إلى أن اللجنة تتيح المجال أمام كافة موظفي حكومة الشارقة وغيرهم من أفراد المجتمع للمشاركة في الأنشطة التطوعية كل في مجال خبراته ومعارفه، مشيرة إلى أن اللجنة تحرص على توفير مختلف الفرص التطوعية وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية، إلى جانب العمل على تفعيل منظومة العمل التطوعي والتأكيد على أهميتها خاصة خلال فترة الأزمات والكوارث، وتوعية كافة أفراد المجتمع وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة.

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