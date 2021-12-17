2141 موقفاً مرسماً في شارع الشيخ عمار ومنطقة النعيمية بعجمان

المصدر: عجمان ـ البيان

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أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عن إخضاع 2141 موقفاً للرسوم المدفوعة وذلك في منطقة النعيمية، وشارع الشيخ عمار من تقاطع دار القضاء إلى مجمع نستو التجاري، مؤكدةً أن القرار الذي يعد ضمن المرحلة الثانية في المواقف السابقة سيدخل حيز التنفيذ بدءاً من تاريخ 18 ديسمبر 2021 لضمان حصول مستخدمي الطرق على مواقف نظامية ومجابهة استغلال المواقف بشكل عشوائي ولفترات طويلة.

وبينت الدائرة أن المواقف المذكورة سابقاً ستعتمد أوقات الخدمة المدفوعة للرسوم، حيث تبدأ الفترة الصباحية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً ويستأنف العمل في الفترة المسائية من الساعة الخامسة مساءً وحتى العاشرة مساءً.

وأوضحت الدائرة أن كفاءاتها البشرية عملت خلال الفترة السابقة على توفير قنوات عديدة وميسرة للدفع ومن أهمها الدفع عبر تطبيق الدائرة وباستخدام الرسائل النصية القصيرة، موضحةً أن الجهود تبذل لتوفير خدمات مثالية للمتعاملين.

وأكدت الدائرة أنها ارتأت تنظيم استخدام المواقف في الشارعين الحيويين بإمارة عجمان واللذين يشهدان حركة دائمة ومستمرة على مدار الساعة مستهدفةً تحقيق إدارة مثالية للمواقف في إطار عملها الدؤوب لحل مشكلة الضغط على المواقف وضمان توفير أكبر عدد من المواقف النظامية للجمهور.

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