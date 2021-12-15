الإمارات تعلن بروتوكول الاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة

المصدر: البيان

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أعلن المتحدّث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الدكتور طاهر البريك العامري، عن مراسم وبروتوكول موسم الأعياد والاحتفالات الرسمية، بيوم ميلاد المسيح ورأس السنة الميلادية والذي يتضمن عدداً من الاشتراطات لضمان صحة وسلامة المجتمع أثناء الاحتفال.

الاشتراطات

- الالتزام بارتداء الكمامات طوال الوقت في الأماكن المغلقة والازدحام أو عند عدم توفر المسافة المعتمدة للتباعد الجسدي وهي متر ونصف المتر.

- ضرورة وجود أدوات التعقيم عند مداخل ومخارج دورات المياه.

- تطبيق التباعد الجسدي أثناء الاحتفال.

- 80 % الطاقة الاستيعابية في مواقع الاحتفال.

- إبراز المرور الأخضر عبر تطبيق الحصن، ونتيجة فحص مخبري PCR خلال 96 ساعة من الحضور.

- قياس درجة الحرارة قبل الدخول.

- تنظيم الدخول وعدم إحداث التجمعات أو الازدحام والاستعانة بحواجز لتحديد المداخل والمخارج.

- الحرص على عدم المصافحة أو العناق.

- يسمح بالتصوير في حال تم الالتزام بالتباعد الجسدي.

- يسمح للعائلة الواحدة بالجلوس في مكان واحد من دون الحاجة لتطبيق التباعد الجسدي.

- تشكيل فرق من قبل الجهة المنظمة للحفل للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

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