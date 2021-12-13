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إكسبو 2020 دبي اليوم

تكريم خاص لدولة الإمارات في حفل جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة

المصدر:
  • دبي - نورا الأمير
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قالت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي إن حفل تكريم الفائزين في جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة 2020 و2021 شهد تكريماً خاصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة على دورها المثمر ومشاركتها  الخبرات والتجارب الحكومية مع دول العالم من ناحية التبادل  المعرفي الحكومي حيث عملت  الدولة خلال العامين الماضيين مع عدة دول لإنجاز 200 مبادرة  مشتركة لبناء قدرات أكثر من 300 الف موظف حول العالم ،كما تحدثت عن دور القمة العالمية للحكومات ودورها في تعزيز العمل البناء بين الحكومات.

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