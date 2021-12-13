تكريم خاص لدولة الإمارات في حفل جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة

المصدر: دبي - نورا الأمير

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قالت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي إن حفل تكريم الفائزين في جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة 2020 و2021 شهد تكريماً خاصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة على دورها المثمر ومشاركتها الخبرات والتجارب الحكومية مع دول العالم من ناحية التبادل المعرفي الحكومي حيث عملت الدولة خلال العامين الماضيين مع عدة دول لإنجاز 200 مبادرة مشتركة لبناء قدرات أكثر من 300 الف موظف حول العالم ،كما تحدثت عن دور القمة العالمية للحكومات ودورها في تعزيز العمل البناء بين الحكومات.

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