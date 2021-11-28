«محمد بن راشد للإسكان» تبدأ مطلع العام توزيع القرض السكني بمليون درهم

المصدر: دبي- شيرين فاروق

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أكد محمد حميد المري مساعد المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والدعم المؤسسي بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: إنه فيما يتعلق بزيادة قيمة القرض السكني للمواطنين إلى مليون درهم بدون فوائد يتم حالياً التنسيق مع البنوك بخصوص هذا الأمر، وإن عملية التنفيذ الفعلي ستنطلق مطلع العام المقبل، لافتاً إلى أن المؤسسة تخدم ما يقارب ألف متعامل سنوياً، وإن 90% من الطلبات تتم الموافقة عليها بسرعة كبيرة، إلا أن عملية التنفيذ تستغرق وقتاً من حيث اختيار التصاميم والشركات المنفذة وغيرها، إضافة إلى أن بعض المواطنين ينتظرون فرصاً جديدة لتخصيص مساحات مختلفة في أماكن أخرى مما قد يتسبب في وجود قوائم انتظار.

وأشار المري إلى أن عدد موافقات القروض الإسكانية بلغت 712 طلباً خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما بلغت موافقات المنح الإسكانية 1505 طلبات، وأنه يوجد مشاريع جديدة ستطلقها المؤسسة مستقبلاً في منطقتي الورقاء والخوانيج بعد أن تم الانتهاء من المناقصات وانتظار اختيار المقاولين وفقاً للشروط التي تعتمدها المؤسسة، مؤكداً أن تلك المشاريع ستضم المنازل الذكية والعصرية وفقاً لأحدث مستوى.

ونوه المري بأن الأرامل والمطلقات لهن أولوية في خدمات المؤسسة، وكلما كان العدد أكبر كان لهن الأولوية، حيث يتم توزيع مساكن عليهم وأن المؤسسة بصدد استلام 400 شقة جاهزة للسكن في مشروع «المحيصنة» حيث يضم المشروع نحو 20 بناية مختلفة، وسيتم استلام المشروع على مراحل وتوزيعها على المستحقين، مؤكداً أن المؤسسة بصدد تسليم الشقق قريباً جداً.

وأوضح أن المجمع السكني في منطقة المحيصنة، بكلفة 415 مليون درهم، وتضم كل بناية مجموعة شقق للأسر غير الممتدة، لا يتجاوز عدد أفرادها الثلاثة، وتشمل البناية طابقاً أرضياً، يتكون من مواقف سيارات، وأربعة طوابق شقق، وتبلغ مساحة أرض المشروع 522 ألفاً و44 قدماً مربعة، وتضم البنايات 464 شقة، منها 64 شقة تضم غرفة نوم وصالة، بمساحة 1150 قدماً مربعة،

و368 شقة تضم غرفتين وصالة بمساحة 1700 قدم مربعة، و32 شقة تضم 3 غرف نوم وصالة بمساحة 2150 قدماً مربعة، وغرفة للخادمة في جميع الشقق، وتحتوي البناية على مصليين وممرات خضراء ومنطقة ألعاب للأطفال، و48 مصعداً، و 44 سلماً، ونحو 600 موقف سيارة.

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