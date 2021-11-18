مرور رأس الخيمة تطلق حملة القيادة الآمنة في الأحوال الجوية المتقلبة

المصدر: رأس الخيمة- وام

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أطلقت إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة الحملة الفصلية الرئيسية الرابعة تحت شعار «القيادة الآمنة في الأحوال الجوية المتقلبة»، والحملة الفرعية الرابعة تحت شعار «احذر تقلبات الطقس».

وقال العميد أحمد سعيد النقبي مدير إدارة المرور والدوريات في رأس الخيمة، إنه في إطار حرص القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على دعم المشاريع التنموية في الإمارة، وخاصة مشاريع تطوير البنية التحتية والطرق، لتعزيز استدامتها وضمان سلامة وأمن جميع مستخدمي الطرق، جاء إطلاق الحملتين المذكورتين بالتعاون مع وزارة تطوير البنية التحتية، ودائرة الخدمات العامة، وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وقسم الدوريات، وقسم الهندسة المرورية.

وأشار إلى أن الحملتين ستتواصلان طيلة فصل الشتاء في إطار المبادرة الخاصة بترسيخ مبادئ الثقافة المرورية، تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بهدف جعل الطرق أكثر أمناً من خلال توعية مستخدمي الطريق بضرورة الالتزام بقواعد السير والمرور، وأخذ الحيطة والحذر من مخاطر تقلبات الأحوال الجوية، وتعزيز الأساليب الوقائية لدى السائقين لتجنّب الحوادث المرورية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية وتقلبات الطقس.

وأكد أن الحملة تسلط الضوء على مسببات الحوادث المرورية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في حالات تشكل الضباب الكثيف وهطول الأمطار وجريان الأودية وهبوب الرياح والعواصف المثيرة للغبار والأتربة، التي تؤدي إلى تدني وانعدام مستوى الرؤية، داعياً قائدي المركبات لترك مسافة كافية بينها والقيادة بتمهل والتأكد من صلاحية وسلامة الإطارات، وعدم استخدام الإشارات الضوئية الرباعية أثناء الضباب، وعدم الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة، لافتاً إلى أن الفقرة «أ» من المادة 104 من قانون السير والمرور الاتحادي الفقرة تنص على توقيع غرامة مالية تبلغ 500 درهم و4 نقاط سوداء في حال السير ليلاً بالمركبة دون استعمال الأنوار، فيما يتم توقيع العقوبة نفسها على السير في أوقات الضباب دون استعمال الأنوار والسير في أوقات الضباب بمخالفة تعليمات الجهة المعنية.

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