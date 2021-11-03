7 جهات حكومية من أبوظبي تشارك في إيجاد حلول لتغير المناخ

المصدر: أبوظبي - البيان

ضمن وفد ترأسه وزارة التغير المناخي والبيئة، تشارك 7 جهات حكومية من أبوظبي في المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي والذي ينعقد في العاصمة الإسكتلندية غلاسكو في الفترة من 31 أكتوبر ولغاية 12 نوفمبر 2021.

ويضم الوفد الإماراتي من حكومة أبوظبي كلاً من: مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، هيئة البيئة – أبوظبي، دائرة الطاقة - أبوظبي، شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، لتسليط الضوء على الإنجازات الوطنية، والمبادرات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.وكانت دولة الإمارات قد تقدمت بطلب لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر في أبوظبي في عام 2023، وذلك بالاعتماد على سجل الدولة المتواصل منذ 15 عاماً والحافل بالابتكار في مجال حماية المناخ.

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