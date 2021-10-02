المركز الوطني للأرصاد يبين مدى تأثير الإعصار شاهين على الإمارات

المصدر: البيان

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الإعصار المداري شاهين تمركز شمال غرب بحر العرب عند خط عرض 24.3 شمالاً وخط طول 60.9 شرقاً، ويصاحبها تشكلات مختلفة من السحب يتخللها سحب ركامية ممطرة مختلفة الشدة ورياح قوية على بحر العرب، وتبلغ سرعتها حول المركز من 116 إلى 150 كم/ الساعة، ويبعد مركز الإعصار 440 كم من السواحل الفجيرة، وسرعة حركة الإعصار 11 كم/ س بتجاه غرب - شمال غرب.

المتوقع

ومن المتوقع استمرار حركة الإعصار المداري شاهين نحو سواحل سلطنة عمان خلال 24 ساعة القادمة.

التأثير على الإمارات

ومن المتوقع تأثر الساحل الشرقي من اليوم السبت بمد بحري خاصة مع فترة المد العالي على المناطق المنخفضة.

ومن بعد ظهر ومساء يوم الأحد القادم الموافق 3 أكتوبر، تتأثر بعض مناطق الدولة بامتداد الحالة المدارية خاصة المناطق الشرقية تشمل منطقة العين والمناطق الجنوبية، وتمتد على بعض المناطق الوسطى، حيث تتكاثر السحب الركامية تصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول وتجمع المياه في بعض المناطق المنخفضة.

وتكون الرياح نشطة إلى قوية السرعة تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الافقية خاصة مع السحب الركامية.

وحالة البحر في بحر عمان مضطرب إلى شديد الاضطراب مما يؤدي إلى غمر مياه البحر على الساحل الشرقي خاصة المناطق المنخفضة كما يضطرب بحر الخليج العربي أحياناً شمالاً.

المركز الوطني للأرصاد يتابع الحالة المدارية على مدار الساعة ويهيب المركز بالجمهور ضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة عنه ويرجوا إتباع التعليمات والتحذيرات من الجهات المختصة. وسوف يوافيكم بالمستجدات.

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