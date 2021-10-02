فريق إماراتي في الأردن للإشراف على توزيع الدعم الغذائي ضمن حملة "100 مليون وجبة"

المصدر: وام

نفّذ فريق من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، الجهة المنظمة لحملة 100 مليون وجبة، الأكبر في المنطقة لإطعام الطعام في 30 دولة في أربع قارات، زيارة ميدانية إلى المملكة الأردنية الهاشمية لمتابعة عمليات تقديم الدعم الغذائي للمستفيدين من الحملة، بالتنسيق مع كلٍ من برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة وبنك الطعام الأردني، للاطلاع على أفضل الممارسات التي تطبقها الحملة العالمية وشركاؤها للوصول السريع إلى المستفيدين بالتعاون مع السلطات والجهات المعنية في المملكة.

وشملت زيارة الفريق، كلاً من مخيم الزعتري للاجئين السوريين، بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي، حيث يتم تقديم المساعدة لحوالي 52 ألف لاجئ سوري داخل المخيم، ومنطقة الهاشمي الشمالي، حيث تتواصل عمليات توزيع الدعم الغذائي والتي تستمر بالتعاون مع بنك الطعام الأردني ضمن شبكة بنوك الطعام الإقليمية لتوزيع ما يعادل 9 مليون وجبة غذائية في الأردن.

مشاركة دبلوماسيين ومؤثرين

والتقى الفريق بسعادة أحمد علي البلوشي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، في مبنى سفارة الدولة في العاصمة الأردنية، فيما شارك السيد خالد علي النعيمي، القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات لدى المملكة، في جانب من الزيارات الميدانية لفريق مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

أكثر من ثلثي الدعم الإجمالي المرصود

واطلع الفريق خلال الزيارة الميدانية المنسقة مع بنك الطعام الأردني على إنجاز توزيع 6,365,600 وجبة غذائية في الأردن حتى الآن؛ وهو ما يعادل أكثر من ثلثي الدعم الإجمالي المرصود من حملة 100 مليون وجبة في الأردن، استفاد منها 94,052 شخصا، وذلك بصيغة طرود غذائية.

وزار الفريق مقر بنك الطعام الأردني وأحد مستودعاته حيث تطوع أعضاء الجانبين لتعليب وتغليف الطرود الغذائية المنوّعة، والتي تضم المكونات الأساسية المطلوبة لإعداد وجبات طعام للأفراد والأسر التي يتم توزيعها عليها في أماكن تواجدها بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية المحلية التي تمتلك قواعد بيانات دقيقة بالأفراد والعائلات الأشد حاجة، ومن ثم تسليمها في المستودع لإحدى الجمعيات الخيرية لتوصيلها مباشرة لمستحقي الدعم الغذائي.

توظيف الابتكار التكنولوجي في مستقبل العمل الإنساني

وشملت زيارة الفريق إلى مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن شرحاً عملياً من قبل برنامج الأغذية العالمي حول تبنّي التقنيات الذكية التي ضمنت وصول ما يعادل 4.7 مليون وجبة من حملة "100 مليون وجبة" إلى مستحقي الدعم الغذائي في مخيمات اللاجئين بصيغة قسائم فورية تعتمد تقنية بصمة العين وسلسلة الكتل "بلوك تشين" لتمكين المستفيدين من شراء المواد الغذائية والتموينية التي يحتاجونها من المحال التجارية والمخابز للحصول على المنتجات الغذائية الطازجة التي يحتاجونها.

وتجول الفريق على مخيم الزعتري وسوقه المركزي، وقام بزيارة عائلات في المنازل المتحركة مسبقة الصنع داخل المخيم للاطلاع منهم بشكل مباشر على احتياجاتهم واقتراحاتهم.

كما التقى فريق مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في ختام الزيارة الممثل والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي للتابع للأمم المتحدة في العاصمة الأردنية عمّان، السيد ألبرتو كوريا مينديز.

تعاون نوعي في العمل الإنساني

وأشاد سعادة أحمد علي البلوشي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في عمّان "بدور المملكة الأردنية الهاشمية في احتضان اللاجئين، وتقديم الدعم والرعاية لهم، وثمن الجهود المباركة التي تبذلها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في هذا المجال الإغاثي والإنساني وفي تنفيذ المبادرات والبرامج الخيرية والتي تشمل الفئات المستحقة في كافة المناطق والدول بغض النظر عن العرق أو الجنس أو الدين.

وأشار سفير الدولة أن فريق الحملة، الذي التقى عدداً من أعضائه أثناء زيارتهم للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، يواصل متابعة توزيع الطرود الغذائية التي تقدمها الحملة في مختلف أنحاء المملكة بالتعاون مع المؤسسات الخيرية والإنسانية. وفي هذا السياق، حيث استطاعت حملة 100 مليون وجبة، التي انطلقت من دولة الإمارات وتنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في 30 دولة في أربع قارات لتوفير الدعم الغذائي للفئات الأشد حاجة، توزيع ما يعادل 4.7 مليون وجبة على اللاجئين في مخيمي الزعتري والأزرق في المملكة كافية لشهر واحد وفي شمال وشرقي المملكة، بالتعاون مع المنظمات الدولية والمؤسسات الخيرية والإنسانية".

تطبيق أفضل الممارسات

بدورها قالت سارة النعيمي، مدير إدارة في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية: "تتعاون حملة 100 مليون وجبة، الهادفة لإطعام الطعام في 30 دولة، مع بنك الطعام الأردني وبالتنسيق مع الجهات المعنية والمؤسسات الخيرية والإنسانية لتوزيع 9 ملايين وجبة بصيغة طرود غذائية في الأردن للأفراد والأسر في مخيمات اللاجئين العشوائية في صويلح والبقعة وعجلون. وقد تم توزيع أكثر من 6.3 مليون وجبة حتى الآن استفاد منها أكثر من 94 ألف شخص. كما تعاونت الحملة مع برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة وأنجزت توزيع ما يعادل 4.7 مليون وجبة بصيغة قسائم فورية ذكية سهلت وصول اللاجئين المستفيدين منها إلى المواد الغذائية الأساسية التي يحتاجونها. والزيارة الميدانية لفريق مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية تأتي لتدعم مواصلة هذه الجهود، وتوثّق أفضل الممارسات عالمية المستوى في العمل الخيري والإنساني، والتي تحقق الوصول السريع بالدعم الغذائي لأكبر عدد من المستفيدين."

وقال السيد ألبيرتو مينديز ممثل برنامج الأغذية العالمي في الأردن: " نحن فخورون بشراكتنا المتينة مع حملة 100 مليون وجبة وشاكرين تخصيص الدعم المقدم للاجئين في المخيمات في الأردن والذي جاء في الوقت المناسب وساعد برنامج الأغذية العالمي على مواصلة دعم نصف السكان في المخيمات خلال شهر رمضان المبارك. نتطلع قدما لاستمرار ومواصلة شراكتنا للوصول الى المستفيدين الأكثر احتياجا."

ومن جهته، قال معز الشهدي، العضو المؤسس والرئيس التنفيذي لشبكة بنوك الطعام الإقليمية: "تتعاون الشبكة الإقليمية لبنوك الطعام مع مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ضمن حملة 100 مليون وجبة لتوزيع الوجبات في 13 دولة من الدول الثلاثين التي تشملها الحملة. وهذه الجهود المشتركة تتم من خلال بنوك الطعام الاعضاء بالشبكة التي قامت الشبكة بإنشائها فى الدول المشمولة بالحملة، ومن ضمنها بنك الطعام الأردني، تسهم في الوصول بالدعم الغذائي لمن هم في أمسّ الحاجة، وتعزز الجهود الدولية للتصدي لأزمة الجوع التي تؤثر على مسارات التنمية، خاصة في المجتمعات الأقل دخلاً. ونشكر كافة فرق عمل مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية الذين يحرصون على تنفيذ حملة 100 مليون وجبة على أكمل وجه حتى تستفيد منها الشريحة الأكبر من المحتاجين، ونتطلع إلى مواصلة التعاون معهم لتحقيق الأثر الإيجابي الذي ننشده."

وقالت الدكتورة كوثر القطارنة، رئيس بنك الطعام الأردني: "حملة 100 مليون وجبة التي انطلقت من دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وتنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، التي سعدنا باستقبال فريق منها في زيارة ميدانية وتطوعية، تشكل نموذجاً عالمي المستوى للتدخل الفوري والمباشر لمعالجة تحدٍ ملحّ على مستوى العالم مثل تحدي الجوع وسوء التغذية خصوصا مع ارتفاع نسبة الفقر جراء تداعيات كوفيد -19. ونحن نرحب بفريق عمل الحملة ونتطلع إلى تعزيز التعاون فيما بيننا في مبادرات مستقبلية نوعية هادفة ترتقي بمستوى العمل الخيري والإنساني وتوظف أفضل الموارد والآليات والإمكانات المتاحة للوصول إلى المحتاجين أينما كانوا حيث وصلت مساعدات المبادرة إلى كافة محافظات وجيوب الفقر في الأردن وعليه يقف بنك الطعام الأردني عاجزاً عن شكر مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وأهل الإمارات على دعمهم لأسر بنك الطعام الأردني" .

كوادر من إعداد صنّاع الأمل

وضم الفريق، إلى جانب كوادر مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، عدداً من خريجي برنامج "إعداد صنّاع الأمل"، الذي انطلق في فبراير 2020 وخرّج دفعته الأولى في مارس 2021، لتجهيز كوادر مؤهلة ومحترفة في ميادين العمل الخيري والإنساني والمجتمعي والإغاثي، ومنحهم الفرصة لتصميم مشاريع مبتكرة للاستجابة السريعة للأزمات بما يحقق أهداف البرنامج بتكريس ثقافة صناعة الأمل والحلول الإيجابية وتمكين المجتمعات، وابتكار آليات وممارسات تصمم مستقبل العمل الإنساني وتساهم في تطوره على المستوى العالمي.

دعماً للاجئين

وكانت حملة 100 مليون وجبة، التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أنجزت بنهاية يونيو الماضي توزيع أكثر من 4.7 مليون وجبة على اللاجئين الأشد حاجة في عدد من المخيّمات بالأردن، وذلك وبالتعاون مع "برنامج الأغذية العالمي" للأمم المتحدة.

وغطت مناطق توزيع الوجبات حينها مخيمات اللاجئين السوريين التي يعمل فيها برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة في الأردن منذ عام 2012 وهي مخيمي الزعتري والأزرق. ويتولى برنامج الأغذية العالمي توزيع المواد الغذائية بصيغة قسائم إلكترونية سهلت الوصول السريع إلى المستفيدين خلال شهر واحد فقط، ووفرت الدعم الغذائي المباشر الذي يعادل 4.7 مليون وجبة من حملة "100 مليون وجبة" لـ 52,605 لاجئ في الأردن يستفيدون من دعم برنامج الأغذية العالمي.

تعاون لتقديم الدعم الغذائي

وتنظم مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية عمليات التوزيع ضمن "حملة 100 مليون وجبة" بالتعاون مع "برنامج الأغذية العالمي" و"الشبكة الإقليمية لبنوك الطعام" و"مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية" والمنظمات الخيرية والجهات المعنية في 30 دولة في آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، من أجل توفير الدعم الغذائي للمحتاجين والمساهمة في توفير شبكة أمان غذائي لهم والتخفيف من وطأة تحدي الجوع وسوء التغذية الذي تفاقم بعد جائحة كوفيد-19 العالمية.

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