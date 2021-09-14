سعيد الرقباني : الإمارات تمضي بثقة واقتدار في رحلتها صوب المستقبل

المصدر: وام

ثمن معالي سعيد بن محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة إطلاق البرنامج الحكومي لدعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص بهدف تعزيز مشاركة الكفاءات المواطنة في هذا القطاع الحيوي.

وأكد الرقباني ، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، تمضي بثقة واقتدار في رحلتها صوب المستقبل بمبادرات استثنائية ترسخ أقدامها في مسيرة النهضة، بالعلم والتفاني، وفق رؤية القيادة الرشيدة لبناء نهضة شاملة، يشارك فيها القطاع الحكومي والخاص باعتبارهما شريكين في الوطن وفي المسيرة و المستقبل ويستفيد بثمارها كل من يعيش على أرض الإمارات .

وأضاف: مع إطلاق الحزمة الثانية من "مشاريع الخمسين" ، تنطلق فعلياً دورة تنموية شاملة تمنح الأجيال المقبلة خلال الخمسين الجديدة المزيد من المكاسب والتقدم والتطور، وتعزيز مشاركة الكفاءات المواطنة في بناء اقتصاد تنافسي مستدام ، يضمن الحياة الكريمة بالعلم والتكنولوجيا وبالتخطيط الاستراتيجي الشامل من أجل استقطاب أضخم الاستثمارات وأفضل المواهب وأكفأ الكوادر، لإطلاق مشاريع مبتكرة تضاعف رفاهية الحياة وجودتها ومستويات الأمن والأمان والاستقرار.

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