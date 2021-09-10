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    بدء تشغيل المحطة الثانية من محطة براكة النووية السلمية

    المصدر:
    • البيان
    التاريخ:

    أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي عن بدء تشغيل المحطة الثانية من محطة براكة النووية 
     وقال المكتب عبر حسابه الرسمي على تويتر: "يؤكد بدء العمليات التشغيلية في مفاعل المحطة الثانية من محطات براكة للطاقة النووية السلمية، التقدم المحقق وصولاً إلى التشغيل التجاري للمحطة، ما يشكل نصف المهمة لإنتاج 25% من احتياجات الطاقة الكهربائية على مستوى الدولة من مصادر وفيرة وموثوقة وصديقة للبيئة".

     

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