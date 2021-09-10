بدء تشغيل المحطة الثانية من محطة براكة النووية السلمية

المصدر: البيان

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي عن بدء تشغيل المحطة الثانية من محطة براكة النووية

وقال المكتب عبر حسابه الرسمي على تويتر: "يؤكد بدء العمليات التشغيلية في مفاعل المحطة الثانية من محطات براكة للطاقة النووية السلمية، التقدم المحقق وصولاً إلى التشغيل التجاري للمحطة، ما يشكل نصف المهمة لإنتاج 25% من احتياجات الطاقة الكهربائية على مستوى الدولة من مصادر وفيرة وموثوقة وصديقة للبيئة".

يؤكد بدء العمليات التشغيلية في مفاعل المحطة الثانية من محطات براكة للطاقة النووية السلمية، التقدم المحقق وصولاً إلى التشغيل التجاري للمحطة، ما يشكل نصف المهمة لإنتاج 25% من احتياجات الطاقة الكهربائية على مستوى الدولة من مصادر وفيرة وموثوقة وصديقة للبيئة.#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/7yeRZRY0db — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 10, 2021

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