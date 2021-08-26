مواطنات: رؤية القيادة الرشيدة عززت تمكين المرأة الإماراتية

أكدت مواطنات عاملات في جامعة نيويورك أبوظبي لـ «البيان»، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، أن هناك مجموعة من العوامل كان لها الأثر ومازال في إنجاح مسيرة تمكين وريادة المرأة، والتي تبلورت في رؤية القيادة الرشيدة التي اعتبرت بناء الإنسان دون تمييز هي الثروة الحقيقية للدولة، وأن المرأة هي عماد المجتمع، ولذلك أوجدت البيئة التشريعية الداعمة لها وتمكينها ورسم خريطة تميزها.

وقالت فاطمة عبدالله، نائب رئيس أول قسم الاستراتيجية والتخطيط في جامعة نيويورك أبوظبي: إن المرأة المتمكنة هي التي تحظى بدعم أسرتها ومجتمعها لتحقيق أحلامها، وقد قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بعمل رائع نحو تمكين المرأة الإماراتية، وتوفير كافة السبل التي تساعدها على اتخاذ قرارات بشأن مستقبلها، وتشمل المساواة في جميع مستويات التعليم داخل الدولة وخارجها، بالإضافة إلى توفير فرص العمل وريادة الأعمال.

وأضافت: بصفتي امرأة إماراتية ولدت قبل قيام الاتحاد، ولذلك عاصرت فترة غير مسبوقة من التحول الاجتماعي والاقتصادي السريع للدولة وشعبها، علماً بأنني من الجيل الأول لخريجي المدرسة الثانوية والجامعة، وقد استفدت من خطة الدولة لتمكين المرأة، ولم تكن الفرص التي أتيحت لي متاحة لوالدتي في ذلك الوقت، ولكن اليوم لدى بناتي فرص أكثر مما أتيحت لي، فمع الفرص تأتي المسؤولية، لتذكرك بماضي الذين سبقونا، وللمساهمة في تحسين الحاضر والمساعدة في صنع المستقبل.

فرص

بدورها، أوضحت دلال أحمد أخصائي لياقة بدنية في جامعة نيويورك أبوظبي، أن تشريعات الدولة ساهمت في توفير الفرص المتنوعة، وتمكين تفوق المرأة في جميع المجالات، وفتح الأبواب لتميزها بكل الطرق الممكنة، وأن حكومة الدولة لا شك تدعم وتوفر فرص التطور والنمو، مع أهمية توافر الإرادة وتحديد الأهداف المستقبلية والعمل عليها، لأن الإمارات هي أرض الفرص والتطوّر والنمو.

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