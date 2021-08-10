"إسلامية دبي" تطلق التقويم الهجري 1443 هـ إلكترونياً

المصدر: وام

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي إطلاقها التقويم الهجري للعام 1443 هـ الكترونيا بناء على العمل المكثف والمستمر للجنة المكونة من خبراء الفلك والتقاويم وفق المعايير الشرعية والعلمية والفلكية حيث لا تتضمن الخدمة أي رسوم ودون حاجة الجمهور لزيارة مقر الدائرة .

و يتضمن التقويم مواقيت الصلاة والمناسبات الدينية والعطلات الرسمية في الدولة حسب الأصول العلمية المعتبرة في الحساب عند العلماء وكذلك الأمر في حساب أوائل الشهور الهجرية والمناسبات الدينية ومراعاة التغيرات الجديدة المؤثرة في مواقيت الصلاة.

وأشار سعادة حمد الشيخ أحمد الشيباني مدير عام الدائرة إلى أن الدائرة تعمل على إصدار التقويم الهجري الرسمي لإمارة دبي إذ تستكمل مسيرتها الرائدة في رعاية المنظومة الإسلامية والذي يشكل التقويم الهجري علامة فارقة فيها ..موضحا أن التقويم يحظى باهتمام المجتمع المسلم وبإطلاقه الكترونيا هذا العام أيضا يعكس التزام الدائرة التام في تبني توجهات القيادة الرشيدة في التحول الرقمي

ويعمل على تحرير التقويم الهجري كوكبة من المتخصصين في الدائرة لضبط أوقات الصلاة لمساجد مدينة دبي وضواحيها مثل حتا لهباب الليسيلي مرغم مرقب الفقع وتدرج بجوانب التقويم مجموعة من الحكم والمواعظ والأقوال المأثورة وتواريخ المناسبات الدينية والوطنية والعطلات الرسمية خلال عام 1442هـ "2020 - 2021م" .

كما يعرض التقويم الهجري تحديثات علمية وفلكية ومعلومات بيئية تضاف إلى محتوياتها وأهم ما يتخلل هذه التقاويم الإمساكية الخاصة بالشهر الفضيل فضلا عن مجموعة من التواريخ المهمة لجموع المسلمين كموعد صوم يوم عاشوراء وتاريخ المولد النبوي الشريف وموعد أول رمضان وتاريخ أول أيام عيد الفطر وموعد بداية عيد الأضحى ويزين ذلك كله جودة المنتج من حيث الإخراج الفني وسهولة الحصول عليه.

والتقويم الهجري للعام 1443 هـ متوفر بنسخته الإلكترونية في موقع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري www.iacad.gov.ae وفي تطبيق الدائرة الذكي كخاصية ويدجت "التطبيقات المصغرة أو المختصرة التي تكون في مركز الإشعارات" كما يتوفر التقويم اليومي عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة للدائرة .

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