30 % زيادة الطاقة الاستيعابية لمقصب فلج المعلا

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

نفذت دائرة بلدية أم القيوين عملية الصيانة لمقصب فلج المعلا وذلك من أجل تقديم أفضل الخدمات لجمهورها المتعامل عبر مرافقها الخدمية المتنوعة وذلك للرفع من مستوى بيئة العمل وإنجاز المهام بالشكل المطلوب من خلال الحرص على التطوير والتحديث في مختلف المباني التابعة لها، كما تم زيادة في الطاقة الاستيعابية للمقصف لتصبح 30% إضافة إلى تخصيص صالة انتظار لأصحاب الذبائح.

وأشارت ميثاء جاسم شافي مدير بلدية أم القيوين - فلج المعلا، إلى أن مشروع صيانة مقصب فلج المعلا جاء ضمن استعدادات الدائرة لقرب حلول عيد الأضحى المبارك، وتضمنت صيانة المقصب إضافة صالة انتظار لأصحاب الذبائح يتابع فيها المتعامل عملية الذبح والتقطيع ويتم التسليم بطريقة منظمة وفق إجراءات السلامة الغذائية من خلال شباك مخصص لاستلام الذبائح بعد تقطيعها ووضعها في أكياس مخصصة لذلك.

مرونة

وأضافت: أنه تم زيادة الطاقة الاستيعابية لخط الذبائح للمقصب بمعدل 30% ليستوعب فترة ضغط العمل خلال فترة المواسم والأعياد لتتم بشكل أكثر مرونة وسهولة، وأنجزت بعض أعمال الطلاء الخارجي والصيانة للمداخل والمخارج مع مراعاة تسهيل عملية الدخول للذبائح مهما كانت أحجامها.

كما تم عمل حظيرة لوضع الذبائح فيها قبل نقلها داخل المقصب، وتم مراعاة أن تكون الشبابيك والأبواب عازلة للحرارة نظراً لمتطلبات حفظ الطاقة وتماشياً مع نظام التكييف إلى جانب توفير المعدات وتجهيزها ليكون مقصب فلج المعلا جاهزاً للعمل بأعلى مستوى وكفاءة وجودة عالية.

وذكرت مدير بلدية أم القيوين - فلج المعلا: أن مقصب فلج المعلا سيكون على أهبة الاستعداد لاستقبال المتعاملين في أيام عيد الأضحى المبارك إلى جانب استيعاب كل أنواع الأضاحي وتوفير كل الاحتياجات الضرورية لنجاح سير العمل في المقصب.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز