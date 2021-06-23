شراكة بين المستشفى الأمريكي في دبي و"اتصالات ديجيتال" للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية للمرضى

أعلن كلاً من المستشفى الأمريكي في دبي التابع لمجموعة محمد وعبيد الملا وأحد أبرز مزودي الرعاية الصحية الخاصة في الشرق الأوسط، و"اتصالات ديجيتال" عن شراكة تهدف إلى الارتقاء بتجارب زيارة المرضى في منشآت الرعاية الصحية التابعة للمستشفى الأمريكي في دبي، من خلال تطبيق العديد من التقنيات التي من شأنها تحسين مستوى زيارتهم نحو الأفضل خلال كافة المراحل العلاجية.

وتتيح هذه الخدمة الوصول إلى المعلومات والبيانات في الوقت الحقيقي وبما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وضمان سلاسة زيارة المرضى، وبالإضافة إلى ذلك تساهم تحليلات البيانات المتقدمة في تحسين التخطيط للسعة الاستيعابية للمستشفى الأمريكي في دبي.

وتأتي هذه الشراكة على هامش معرض الصحة العربي 2021 وهو أضخم ملتقى للمتخصّصين في الرعاية الصحية والمعنيين بالمجال الطبي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتعليقاً منه على هذه الشراكة، قال شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة عبيد والملا، المجموعة القابضة للمستشفى الأمريكي في دبي: "نقدّر شراكتنا مع ’اتصالات‘ ويسعدنا أن نحقق سويةً إنجازاً جديداً نحو التميز التشغيلي. كما تلتزم المستشفى الأمريكي في دبي بتوفير أعلى معايير العناية الصحية للمرضى، حيث تبرهن هذه المبادرة مدى التزامنا بمواصلة تطوير خدماتنا لتحسين خدمات الرعاية الصحية وتجارب المرضى."

ومن جانبه قال سلفادور أنجلادا، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في "مجموعة اتصالات": "يسعدنا تعزيز شراكتنا مع المستشفى الأمريكي في دبي وبأن نكون الشريك التقني الموثوق للمستشفى وبما يسهم في دعم رحلتهم نحو التحول الرقمي. وتتماشى هذه الشراكة مع استراتيجيتنا المتمثلة في ’قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات‘ وذلك من خلال تزويد شركائنا بأفضل الحلول المبتكرة."

