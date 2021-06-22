دبي تعلن عن افتتاح واحد من أكبر مختبرات المطار في العالم لتحليل عينات الـ PCR

المصدر: دبي ــ البيان

اتخذت دبي خطوة كبيرة ضمن جهودها لتعزيز السفر الدولي الآمن وتسريع تعافي قطاع السفر مع الافتتاح الرسمي لواحد من أكبر وأحدث مختبرات المطار الداخلية لتحليل عينات ال PCR في مطار دبي الدولي بتاريخ 22 يونيو.



وافتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مؤسسة مطارات دبي، المختبر الحديث نتيجة التعاون الوثيق بين مطارات دبي وهيئة الصحة بدبي وشركة بيور هيلث.



يقع المختبر الذي تبلغ مساحته 20000 قدم مربع بالقرب من مبنى الركاب 2، وهو مرفق مخصص لتحليل عينات الPCR السريعة على مدار الساعة للعينات التي تم جمعها من المسافرين في مطار دبي الدولي، حيث إنه يمكن تحليل ما يقارب 100000 عينة يوميًا وتقديم نتائج موثوقة في غضون ساعات قليلة باستخدام أحدث معدات اختبار COVID-19 RT-PCR المتوافقة مع معايير منظمة الصحة العالمية. تم تجهيز المختبر بغرف الضغط السلبي والإيجابي وربط التقارير بالمنصات الحكومية لضمان سهولة تبادل المعلومات بين الهيئات الصحية والتنظيمية وشركات الطيران.



وبمناسبة افتتاح المختبر الذي يأتي في أعقاب الإعلان عن إعادة افتتاح المبنى رقم 1 والكونكورس دي وكجزء من الاستعدادات في مطار دبي الدولي، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: "يمثل المختبر صورة رائعة لنهج دبي التعاوني لمواجهة التحديات وتحقيق نتائج ممتازة".



وأضاف: "مع التغيير الجذري في إجراءات السفر حول العالم وادخال قواعد وبروتوكولات جديدة بما فيها اختبار PCR والتي اثرت على تجربة السفر، حرصنا على تقديم خدمات أسرع وأكثر أمانًا وسلاسة مع استيفاء البروتوكولات الصحية المطلوبة نظرًا لكوننا المركز الدولي الأكثر ازدحامًا في العالم والذي يستعد لزيادة حركة المسافرين خلال العطلة الصيفية وما بعدها. وسيساهم المختبر من خلال اظهار نتائج فحوصات سريعة على تحسين تجربة السفر وتقديم خدمة فريدة كما يتوقعها العالم من دبي ".



من جانبه أشاد سعادة عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، بمستوى مختبر (بيور هيلث)، وإمكانياته وطاقته الاستيعابية العالية وتجهيزاته الخاصة بالفحص المخبري لــ كوفيد-19 PCR.



وأكد أن إمكانيات المختبر ستساعد كثيراً في خفض وقت انتظار فحص القادمين إلى دبي عبر مطارها الدولي، وهو الإجراء الذي يُعد جزءاً أساسياً من نظام الوقاية والحماية المتبع.



وأشار سعادة الكتبي إلى حرص هيئة الصحة بدبي واهتمامها بتوسيع نطاق الفحوصات المخبرية وتنويعها، وخاصة في المعابر الجوية، معتبراً أن وجود مختبر (بيور هيلث) في مطار دبي الدولي من شأنه تعزيز عمليات الرصد والتقصي والخطوات الوقائية الاستباقية التي تقوم بها إمارة دبي، ضمن إجراءات التصدي لــ كوفيد-19.



وقال إن " صحة دبي" ستكون داعماً مباشراً لجهود مختبر (بيور هيلث)، وأنه سيتم توجيه الإدارات المختصة في الهيئة للتواصل والتعاون مع إدارة المختبر لتسهيل عمله، وتمكينه من أداء مسؤولياته وأدواره على الوجه المرجو.



وقال فرحان مالك الرئيس التنفيذي للمجموعة – بيور هيلث (Pure Health) "تفتخر بيور هيلث بأن تكون الشريك المعتمد لدولة الإمارات العربية المتحدة لدعم هذه المبادرة. بصفتنا أكبر مشغل للمختبرات في الدولة ومزود رعاية صحية راسخ، فإننا نهدف إلى تأمين سلامة المواطنين والمقيمين والزوار على ارض هذه الدولة، وذلك من خلال المساهمة في انشاء معيار جديد للرعاية الصحية يعود بالنفع على الأشخاص والمجتمعات من حولنا. منذ بداية الوباء، عملنا باستمرار مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم أفضل الحلول للفحوصات، باتباع معايير الجودة الدولية وتقديم النتائج بشكل أسرع، لضمان دعم شركائنا في هذه البيئة الديناميكية للغاية."

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