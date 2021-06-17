مستشفى الفجيرة يحصل على الاعتماد الصحي الدولي JCI

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن حصول مستشفى الفجيرة على شهادة الاعتماد الصحي الدولي من اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية JCI، وبذلك يرتفع عدد المستشفيات المعتمدة التابعة للمؤسسة إلى 15 مستشفى بنسبة إنجاز 88.4%.

وتأتي أهمية هذا الإنجاز في تعزيز احتفاظ دولة الإمارات عن جدارة بالمرتبة الأولى عالمياً في عدد المنشآت الصحية الحاصلة على الاعتماد الدولي، وتأكيداً على تميز القطاع الصحي بالدولة وإدارته المتوازنة لخطط ضمان استمرارية الأعمال ومواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية بكفاءة وجودة وفق أعلى جاهزية.

وتم الإعلان عن الإنجاز بعد إنهاء فريق المحكمين عملية التقييم الميداني من خلال الزيارات الميدانية للمستشفى، ومعاينة جميع الأقسام الإكلينيكية والإدارية لتقييم الخدمات الصحية وفق المعايير والاشتراطات العالمية، التي تعنى بمقاييس جودة الرعاية في المستشفيات، بالتزامن مع إجراءات التقييم عن بعد من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك باستخدام أحدث التكنولوجيا من كاميرات مرنة وتفاعلية وأجهزة صوت مخصصة.

ترسيخ الكفاءة التنافسية

وأعرب سعادة الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، عن اعتزازه بهذا الإنجاز الذي حققه كادر مستشفى الفجيرة والتزامه بتحقيق متطلبات شهادة الاعتماد الدولي، والذي يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للحكومة الرشيدة نحو حصول كافة المستشفيات والمراكز الصحية على الاعتماد الدولي في العام 2021 لتكون متماشية مع أعلى المعايير والبروتوكولات العالمية في الريادة والحلول المبتكرة.

وتوجه سعادته بالتهنئة لكافة الإدارات والكوادر بمستشفى الفجيرة مشيداً بجهودهم وأدائهم المتميز في تقديم خدمات صحية تخصصية عالية الجودة وصلت لهذا الاعتراف الدولي الذي تفخر به الوزارة.

وأكد سعادته أن هذا الإنجاز دليل على تنوع ومرونة مستشفيات المؤسسة في الاستجابة للظروف الطارئة، من خلال اعتماد وتنفيذ منهجية عمل كمنظومة متكاملة واستراتيجية شاملة وعلى كافة المستويات وفق أفضل الممارسات العالمية. ولفت السركال إلى أن العمل جارٍ بوتيرة متسارعة لإنجاز الاعتماد الدولي لمستشفيي أم القيوين ودبا حتى يتم إنجاز هذا المؤشر الوطني بنسبة 100% وبالعلامة الكاملة قبل نهاية العام الجاري.

أفضل الممارسات المعتمدة

فيما أوضحت الدكتورة كلثوم البلوشي مدير إدارة المستشفيات في المؤسسة أن رحلة الوصول للاعتماد كانت تتطور بناء على المخطط الزمني بدقة بما يتناسب مع أفضل المؤشرات والمعايير والممارسات الدولية، والمبنية على توصيات المنظمات الصحية العالمية المعنية بمجال الجودة، وتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية وتوظيف أحدث تقنيات التطبيب عن بعد لحماية سلامة المرضى وتحقيق الأجندة الوقائية. مؤكدة حرص المؤسسة على تزويد المستشفيات بأحدث المعدات والأنظمة الذكية لتلبية احتياجات المجتمع، ومراقبة الالتزام بالجودة حتى بعد حصول المستشفيات على الاعتماد.

الدعم المتواصل من المؤسسة

وأشاد أحمد الخديم مدير مستشفى الفجيرة بالدعم المتواصل من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على صعيد التجهيزات الطبية والكوادر المؤهلة وزيادة الطاقة الاستيعابية لتلبية احتياجات المرضى بالسرعة والكفاءة التي تلبي المعايير المعتمدة. والذي دعم خطط وبرامج المستشفى لتبني الحلول المبتكرة وتحقيق متطلبات الاعتماد الدولي من ناحية تقديم أفضل الخدمات الصحية وتطبيق بيئة عمل رقمية وتحقيق الرضا الوظيفي لينعكس إيجاباً على أداء المستشفى في إسعاد المرضى، إضافة إلى توظيف الخدمات الذكية واستقطاب أفضل الممارسات والخبرات العالمية وتوفير بيئة جاذبة للابتكار. وهنأ الخديم الطاقم الإداري والطبي على هذا الإنجاز العالمي مؤكداً على ضرورة مضاعفة الجهود للحفاظ على معايير الجودة في الخدمات الصحية المقدمة.

معايير الاعتماد الدولي

يذكر أن معايير اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية JCI تشمل 14 معياراً رئيسياً، والتي تتفرع إلى معايير تفصيلية جزئية تغطي جميع الخدمات الصحية، وتتضمن؛ سلامة المرضى والوصول إلى المستشفيات وأقسام الحوادث، ومعايير تقييم المرضى وتشخيصهم ووضع الخطة العلاجية وإدارة الأدوية، ومعايير حقوق المرضى وتثقيفهم، ومعايير الإدارة العليا ومسؤولياتها ومكافحة العدوى والجودة والتحسين المستمر، ومعايير الموارد البشرية وتقييم الموظفين وسلامة المنشآت الصحية والأجهزة الطبية، ومعايير إدارة الملف الطبي والمعلومات الصحية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز