أبوظبي تستضيف المؤتمر الدولي السابع لنخيل التمر 14 مارس المقبل

المصدر: أبوظبي - وام

أشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بالرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للمؤتمر الدولي الـ 7 لنخيل التمر والتي تؤكد على تشجيع سموه الكبير للعلم والعلماء وتقديره لدور البحث العلمي في مسيرة التنمية المستدامة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

الابتكار الزراعي

وثمّن معاليه اهتمام صاحب السمو رئيس الدولة بنخيل التمر والابتكار الزراعي بما يُمثل من قيمة اقتصادية واجتماعية وتراثية مهمة لها موقعها الفريد في مسيرة التطور بالدولة، لافتاً إلى أن سموه من أوائل الذين اهتموا بزراعة النخيل وإنتاج التمور على مستوى الدولة سيراً على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في خدمة الشجرة المباركة.

جاء ذلك في تصريح لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بمناسبة انعقاد المؤتمر الصحافي الافتراضي الذي دعت إليه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي للإعلان عن تنظيم المؤتمر الدولي الـ 7 لنخيل التمر الذي تستضيفه أبوظبي بفندق قصر الإمارات خلال الفترة من 14 إلى 16 مارس 2022 برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

تنظيم

ويقام المؤتمر الدولي الـ 7 لنخيل التمر بتنظيم من الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي وبالتعاون مع وزارة شؤون الرئاسة وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الأمن الغذائي والمائي وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وجامعة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والمنظمة العربية للتنمية الزراعية المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (ايكاردا) والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) المركز الدولي للزراعة الملحية (ايكبا) والشبكة الدولية لنخيل التمر واتحاد مؤسسات البحوث الزراعية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا (ارينينا) وجمعية أصدقاء النخلة بدولة الإمارات العربية المتحدة وبمشاركة نخبة من الخبراء والفنيين والأكاديميين المختصين بزراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي من مختلف دول العالم.

حضر المؤتمر الصحافي كل من الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة رئيس اللجنة المنظمة، والدكتور غالب الحضرمي مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، والدكتور هلال حميد ساعد الكعبي عضو مجلس الأمناء، عضو اللجنة العليا للمؤتمر وعدد من رؤساء ومديري المنظمات الإقليمية والدولية شركاء الجائزة وممثلي وسائل الإعلام العربية والدولية.

تفاصيل

وأعلن أمين عام الجائزة عن تفاصيل تنظيم المؤتمر الدولي الـ 7 لنخيل التمر الذي نالت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي شرف تنظيمه برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مشيداً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة واهتمام معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء الجائزة، رئيس اللجنة العليا للمؤتمر.

معارف

وأوضح الدكتور عبد الوهاب زايد أن المؤتمر الدولي الـ 7 لنخيل التمر يهدف إلى توفير فرصة لتحديث المعارف العلمية حول مختلف جوانب إنتاج وإكثار وحماية وتسويق نخيل التمر وعرض ومقارنة الخبرات الحديثة لدولة الإمارات بمثيلاتها في الدول المنتجة والمصنعة للتمور بالإضافة إلى دعم التعاون الفني الدولي في مختلف مجالات سلسة إنتاج التمور.

تقدم

وأشار إلى إن انعقاد أي مؤتمر عالمي بشكل دوري كل 4 سنوات متتالية على هذا النحو إنما يؤكد مدى الأهمية التي تحظى بها شجرة نخيل التمر، كما أنه دليل واضح على الإيقاع المتناسق والمتسارع في الوقت نفسه للبحث العلمي والتقدم التقني في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور إلى جانب أنه يعكس بوضوح حرص مختلف المؤسسات والجهات المحلية والإقليمية والدولية على المشاركة في تنظيمه ورعايته.

نموذج

ومن جهته لفت الدكتور غالب الحضرمي مدير جامعة الإمارات، رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر إلى أن المؤتمر الدولي الـ 7 لنخيل التمر يحظى كعادته بمشاركة إقليمية وعالمية واسعة ويُعدّ نموذجاً لذلك النهج الحميد الذي تتبنّاه الأمانة العامة للجائزة وجامعة الإمارات العربية المتحدة في تنظيم المؤتمرات العلمية، مسلطاً الضوء على ما يطرحه المؤتمر من مواضيع تهمّ جميع الدول المنتجة للتمور بالعالم لاسيما أنه بَرز في العقد الأخير اهتمامٌ كبيرٌ بزراعة وصناعة وتجارة التمور لما لها من قيمة مضافة في معادلة الأمن الغذائي على مستوى العالم.

وأوضح أن المؤتمر الدولي لنخيل التمر يعدُ نموذجياً بكل المقاييس لما يطرحه من بحوث ودراسات في مختلف جوانب زراعة وصناعة وتجارة النخيل والتمور ومن ثم فإنه يتّسم بالشمولية وعُمق الرؤية، حيث ينطوي على طرح تجارب وخبرات جديدة ومتطورة من كل أنحاء العالم، كذلك فإن المؤتمر الدولي السابع لنخيل التمر نموذجٌ يحتذى به لدقة التنظيم والإعداد، حيث استمرّ التحضير له لأكثر من عام، كما أنه من حيث الحجم من أكبر المؤتمرات التي تنظمها الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي وجامعة الإمارات العربية المتحدة.

مراحل

وبدوره استعرض الدكتور هلال حميد ساعد الكعبي عضو مجلس أمناء الجائزة عضو اللجنة العليا للمؤتمر، المراحل الزمنية التي مر بها انعقاد المؤتمر، حيث تم تنظيم المؤتمر في دورته الأولى عام 1998 ودورته الثانية عام 2001 ودورته الثالثة عام 2006 من قبل جامعة الإمارات العربية المتحدة، في حين نالت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي شرف تنظيمه بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة اعتباراً من دورته الرابعة 2010 ومروراً بدورته الخامسة 2014 ودورته السادسة 2018 ودورته السابعة 2022، مشيراً إلى أن شجرة نخيل التمر كانت ولا تزال تمثل بارتفاعها وشموخها فخر واعتزاز شعب دولة الإمارات ورمز الحياة والعطاء الوفير المتجدد.

يذكر أن باب الترشيح للمشاركة في المؤتمر الدولي الـ 7 لنخيل التمر مفتوح حتى الـ 15 من ديسمبر المقبل من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر (https://idpc.ae/).

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