توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، وغائما جزئياً أحياناً على المناطق الشرقية، مع ارتفاع آخر طفيف في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً وتكون جنوبية غربية الى شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س أحياناً.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا ويحدث المد الأول عند 15:39 والمد الثاني عند 02:07 والجزر الأول عند الساعة 08:58 والجزر الثاني عند الساعة 19:46 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند 11:48 والمد الثاني عند الساعة 22:33 والجزر الاول عند الساعة 17:21 والجزر الثاني عند الساعة 05:19.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا ..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 40 25 75 15

دبــي 38 27 65 15

الشارقة 39 26 75 15

عجمان 38 26 80 20

أم القيوين 40 25 80 25

رأس الخيمة 36 25 80 20

الفجيرة 42 29 80 10

العين 44 27 45 10

ليوا 43 22 85 15

الرويس 35 21 85 30

السلع 34 22 80 25

دلما 38 28 80 30

طنب الكبرى 38 27 85 35

طنب الصغرى 38 27 85 35

أبو موسى 37 26 80 30

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