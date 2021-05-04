المستشفى الدولي الحديث يفوز بجائزة التميز لمكافحة العدوى

المصدر: دبي - البيان

فاز المستشفى الدولي الحديث بدبي، "بجائزة التميز في مكافحة العدوى في الرعاية الصحية (2021)، التي منحتها جائزة الشرق الأوسط للتنظيف والتعقيم، حيث تمكن المستشفى من خفض معدلات انتقال العدوى وتطبيق معايير الجودة العالمية في هذا المجال.

وتسلم الدكتور عثمان البكري، الرئيس التنفيذي والرئيس الطبي للمستشفى الدولي الحديث بدبي، وريميا فينوجوبلان، رئيسة الجودة بالمستشفى الدولي الحديث.

وأكدت اللجنة المنظمة للجائزة، أن من أهم القضايا في مجال الرعاية الصحية إبقاء المستشفيات الكبيرة خالية من الميكروبات والبكتيريا التي يمكن أن تسبب انتشارًا سريعًا للعدوى بسبب وباء "كوفيد ١٩".

وأشارت الى أن الحفاظ على مستوى عالٍ من النظافة والتعقيم جزءًا لا يتجزأ من بروتوكولات الحد من تداعيات "كوفيد 19" وهذا أمر بالغ الأهمية في خفض معدلات العدوى.

من جهته، قال الدكتور عثمان البكري، الرئيس التنفيذي والرئيس الطبي في المستشفى الدولي الحديث، عند استلام الجائزة: " نحن فخورون جدًا بهذا التكريم. لقد أضاف أهمية أخرى إلى طاقتنا الاستيعابية أثناء تفشي جائحة كوفيد -19 المستمر، حيث كانت السيطرة على العدوى أولوية قصوى لنا".

وأضاف: " نحن نحافظ على أعلى المعايير العالية من الجودة والنظافة ونتعامل مع مكافحة العدوى على محمل الجد " للحصول على جودة عالية في خدمة المرضى".

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