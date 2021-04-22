"دبي الذكية" تدعم حملة "100 مليون وجبة" بتسهيل التبرع رقمياً

المصدر: وام

تدعم "دبي الذكية" حملة 100 مليون وجبة الأكبر من نوعها في المنطقة لإطعام الطعام في شهر رمضان المبارك ضمن 30 دولة كشريك استراتيجي يوفر البنية التحتية الرقمية للتبرع عبر الموقع الإلكتروني للحملة، وإتاحتها ميزة استقبال التبرعات عبر تطبيق "دبي الآن"،بشكل مباشر وميسر دون أي اقتطاعات أو حواجز افتراضية أو تقنية، عبر بوابة "سداد دبي" التي تتيح الخدمة على مدار الساعة بطريقة سهلة وآمنة.

وقال سعادة يونس آل ناصر، مساعد المدير العام لدبي الذكية، المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي: " نحن سعداء بأن نكون شريكاً داعماً لمبادرة "100 مليون وجبة" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، مشيرا إلى أن دبي الذكية تضع من من خلال هذه الحملة خدماتها وحلولها الرقمية لدعم وخدمة المبادرة الإنسانية في تحقيق أهدافها، ويشكل دعمنا للمبادرة بالتعاون مع فريق مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أحد أوجه اهتمامنا بتوفير قنوات ذكية لجميع الخدمات وتحديداً خدمات التبرع باستخدام تطبيق "دبي الآن"، لضمان وصول تأثيرات هذه المبادرات لأكبر شريحة ممكنة من الناس وفي وقت قياسي " .

وأضاف آل ناصر : " الهدف الأسمى للمدن الذكية هو خدمة وإسعاد الإنسان، من خلال تسخير الحلول المتقدمة للارتقاء بحياته وتلبيه احتياجاته وتعزيز رفاهيته بكافة المجالات، الأمر الذي تعمل عليه دبي الذكية ضمن جميع مشاريعها ومبادراتها، فنحن نعمل على توظيف التكنولوجيا المتقدمة لتمكين العمل المجتمعي والإنساني، والمساهمة في تقديم خدمات وحلول تعزز ثقافة العطاء والتكاتف بين جميع أفراد المجتمع بأسلوب مبتكر وسلس، يتوافق مع نهج المدينة الذكية في توفير خدمات رقمية تغطي جميع مناحي حياة الناس وتعمل على رفع منسوب سعادتهم ورضاهم."

وتتعاون دبي الذكية مع "حملة 100 مليون وجبة" لتسهيل مساهمات المتبرعين من المؤسسات والأفراد وقطاعات الأعمال من داخل الدولة وخارجها لما فيه تسريع وصول الدعم الغذائي لمستحقيه من خلال إتاحة التبرعات عبر الموقع الإلكتروني للحملة وتطبيق "دبي الآن" من أي مكان وفي أي زمان.

كما تتيح دبي الذكية خدمة الدفع عبر موقع المبادرة من خلال بوابة "سداد دبي" أمام جميع المستخدمين، إلى جانب إتاحة صلاحية الدخول لفريق عمل المبادرة إلى الموقع الخاص بإدارة المعاملات، بشكل يسمح لهم من تتبعها واستخراج التقارير اللازمة والتعرف على الإحصاءات اللحظية، ليتم كل ذلك بأقل وقت وجهد، وبما يضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية بسبب الظروف الحالية، من خلال استخدام منصات دفع غير تلامسية، الأمر الذي يسهم في استدامة واستمرارية هذا الدعم وتطوره مستقبلاً نحو الأفضل.

وتحرص دبي الذكية على الاستفادة من التقنيات الصاعدة والناشئة والجديدة والمبتكرة وتعزيز الطابع الشخصي لهذه التقنيات والخدمات، لتجعلها أكثر سلاسة وكفاءة وتأثيرًا، كما في دعمها التقني لتسهيل آليات التبرع والمساهمة في حملة 100 مليون وجبة وتحقيق تكامل الخدمات المالية والإلكترونية والرقمية الذكية التي توظفها لاستقبال التبرعات من المساهمين.

وتسهل دبي الذكية عملية تبرع المؤسسات والأفراد وقطاعات الأعمال من داخل دولة الإمارات وخارجها لحملة 100 مليون وجبة وتقديم تبرعاتهم المالية من خلال توفير القناة الخامسة للتبرعات عبر تطبيق "دبي الآن"، إذ توفر الحملة أربع قنوات أخرى هي الموقع الإلكتروني www.100millionmeals.ae ، والتحويل المصرفي لحساب حملة 100 مليون وجبة في "بنك دبي الإسلامي"، ورقمه: (AE08 0240 0015 2097 7815 201)، أو من خلال الرسائل النصية القصيرة (SMS) عبر الأرقام الموضحة على الموقع الإلكتروني وذلك لمستخدمي شبكتي "دو" و"اتصالات" داخل دولة الإمارات، وكذلك التبرع بالتواصل مباشرة مع فريق الحملة في مركز الاتصال على الرقم المجاني 8004999 أو البريد الإلكتروني: info@100MillionMeals.ae .

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