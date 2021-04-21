الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات: التركيز على تطعيم الجميع خلال الفترة المقبلة

المصدر: وام

أكد الدكتور سيف الظاهري المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أن دولة الإمارات قدمت نموذجاً استثنائياً في إدارة جائحة كورونا تكاتفت خلاله جهود مختلف مؤسسات الدولة لتوفر أفضل مستويات الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع مشيرا إلى أنه سيتم التركيز في الفترة المقبلة على تطعيم الجميع.

وكشف الظاهري خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدتها حكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" أن مجموع الجرعات التي تم تقديمها من لقاح "كوفيد - 19" بلغ أكثر من 9 ملايين ونصف المليون جرعة بمعدل توزيع 98.97 جرعة لكل 100 شخص.

وقال إن الحملة الوطنية نجحت بتقديم التطعيم لـ 5 ملايين و81 ألفا و853 كجرعة أولى و3 ملايين و836 ألفا و521 كجرعة ثانية وبذلك تم تحقيق نسبة 65.54 في المائة من إجمالي الفئة المؤهلة كما تم تحقيق نسبة 74.63 في المائة لمن هم فوق 60 عاماً.

وأضاف :" نفتخر بنجاح الجهود الوطنية وإنجازاتها في ظل جائحة كوفيد-19 والتناغم الوطني بين القطاعات كافة والذي أسهم في أن تكون الإمارات من أوائل الدول التي وفرت التطعيم لجميع الفئات المؤهلة ممن تتجاوز أعمارهم 16 عاماً دون تمييز و لتكون الحملة الوطنية للتطعيم ضد "كوفيد - 19" واحدة من أسرع الحملات على مستوى العالم بعدما أصبح اللقاح متاحاً بصورة سهلة وسريعة وفي جميع مناطق الدولة للمواطنين والمقيمين.

وأوضح أنه كان لمجتمع دولة الإمارات بجميع فئاته وأطيافه الدور الأبرز في نجاح الجهود كافة التي أنجزت حتى الآن وذلك عبر إظهارهم الالتزام التام بالإجراءات كافة التي يتم الإعلان عنها واستجابتهم لجميع الدعوات إلى أخذ التطعيم لحماية أنفسهم ومجتمعهم وقال :" هذا ما اعتدنا عليه من جميع مواطني ومقيمي الدولة الذين لديهم إيمان راسخ بأن ما تسعى إليه الدولة هو توفير الحياة الصحية الآمنة فشكرا لمجتمع دولة الإمارات".

وأضاف :" أظهرت النتائج الأولية للحالات الإيجابية للحاصلين على الجرعة الثانية نسبة قليلة جدا حيث تراوحت فاعلية اللقاح ما بين جيد جدا و ممتاز و كانت معظم الأعراض التي ظهرت على الذين أصيبوا بعد أخذ اللقاح بسيطة جداً ونسبة قليلة جدا تم إدخالها المستوى هذا وسيقوم القطاع الصحي باستعراض نتائج الدراسة كاملة فور الانتهاء منها".

وقال إن جميع الفرق المعنية على المستوى الوطني عملت على وضع وتنفيذ استراتيجية وطنية تضمن توفير اللقاح لكافة الفئات المؤهلة والوصول إليهم أينما كانوا إضافة إلى توفير جميع المعلومات والحقائق العلمية عن اللقاحات المعتمدة بكل وضوح وشفافية وبمختلف الوسائل وهنا برزت العديد من المبادرات منها تقديم خدمات التطعيم في المنازل لكبار السن و أصحاب الأمراض المزمنة.

وأكد الدكتور سيف الظاهري ضرورة استكمال جميع الفئات المؤهلة للتطعيم لمن تجاوز عمره 16 عاما وذلك بهدف الوصول إلى مرحلة التعافي التام ووقاية المجتمع من التعرض للفيروس المتحور ومن ثم الحيلولة دون التعرض لمضاعفات خطيرة موضحا أنه تماشياً مع خطة القطاع الصحي في الدولة لتوفير لقاح "كوفيد - 19" و الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم سيتم التركيز في الفترة المقبلة على تطعيم الجميع.

وأهاب بالجمهور الكريم مواطنين ومقيمين ممن تجاوزوا 16 عاما و لم يتلقوا التطعيم حتى الآن ضرورة التوجه لأقرب مركز للتطعيم وأخذ اللقاح مؤكدا أن التأخير أو الامتناع عن أخذه سيشكل تهديداً لسلامة المجتمع ويعرض جميع فئاته خاصة الأكثر عرضه للإصابة لخطر هذا الوباء كما أنه يشكل تحديا كبيرا للجهود الوطنية الخاصة بالتعافي.

وكشف أنه يتم حاليا دراسة اتخاذ إجراءات مشددة قريباً في جميع القطاعات لتقييد حركة غير المطعمين كخطوة لتطبيق الإجراءات الوقائية مثل عدم السماح لهم بدخول بعض الأماكن و الحصول على بعض الخدمات بهدف ضمان صحة و سلامة الجميع.

وأوضح أنه بالنسبة للذين لديهم مانع طبي فإننا نوصي بمراجعة الطبيب المختص في المراكز الصحية المعتمدة من قبل الجهات الصحية لتحديد مدى إمكانية التطعيم من عدمه حسب الحالة الصحية لكل شخص.

ودعا الدكتور سيف الظاهري إلى أخذ المعلومات والحقائق العلمية عن اللقاحات في الدولة من المصادر الرسمية والجهات المختصة وعدم تناقل أي معلومات غير دقيقة حول هذا الموضوع.

وقال :" نتحمل اليوم جميعاً كأفراد مسؤوليتنا تجاه المجتمع و دورنا في الحفاظ على صحته وسلامته ودعم كافة الجهود الوطنية التي ترمي إلى المضي قدماً نحو مرحلة التعافي والعودة من جديد للحياة الطبيعة وممارسة كافة أنشطتنا كما كنا في السابق " .. مؤكدا أن التردد في أخذ اللقاح يقف عائقا أمام ما نصبو إليه ويعرض الأهل و المجتمع للخطر فالتطعيم سيسهم في تحصين وحماية هذا المجتمع من الوباء وهو الطريق الأمثل للتعافي والعودة للحياة الطبيعية.

من جانبها قالت منى خليل المتحدثة الرسمية عن القطاع المجتمعي في الدولة " إن "لا تشلون هم" ... مقولة خالدة ومؤثرة ومحفّزة بلا حدود... تركت أثراً إيجابياً كبيراً على جميع فئات المجتمع، وأحدثت الفارق في رؤية حكومة دولة الإمارات وإرادة أبناء الوطن، للتصدّي لتداعيات جائحة "كوفيد 19".

وأضافت : "لا تشلون هم".. رسالة قيادة تُطمئن الجميع وتركّز أكثر على فئة أصحاب الهمم في دولة الإمارات بوصفهم فئة ذات أولوية من حيث الحماية و الرعاية و الدعم و التمكين.. تلك كانت رؤية قيادة دولة الإمارات تجاه المجتمع عموماً وأصحاب الهمم خصوصاً".

وأكدت أن دولة الإمارات بذلت جهوداً كبيرة في سبيل حماية هذه الفئة في ظل جائحة "كوفيد-19" إذ تم الإعلان عن مبادرات إنسانية مستدامة طوال العام وخلال شهر رمضان تتعلق بتوفير الحماية والخدمات الصحية والتعليمية والغذائية وغيرها من الاحتياجات إضافة إلى منحهم الأولوية في كثير من الأمور الصحية كالفحص الصحي المنزلي وأولوية التطعيم بتوجيهات من القيادة الرشيدة.

وقالت :" إننا اليوم أمام واقع إيجابي ومطمئن فجميع فئات المجتمع مُقبلة وبكثافة على تلقي جرعات لقاح كوفيد- 19 وأصحاب الهمم لهم الأولوية دائماً وهم في المقدمة حتماً غير أن ذلك لا يعفينا من الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان فالمسؤولية جماعية.

وذكرت منى خليل المتحدثة الرسمية عن القطاع المجتمعي في الدولة أن حسب قاعدة بيانات بطاقة أصحاب الهمم على مستوى الدولة فإنه يوجد قرابة 27 ألف شخص من أصحاب الهمم من المواطنين والمقيمين في الدولة .. وقالت إنهم يتفاعلون ويتأثرون ويُؤثرون في المجتمع ونحن من جانبنا نرصد واقعهم واحتياجاتهم وتطلعاتهم في إطار تحسين سبل معيشتهم وتعزيز جودة حياتهم لأننا يداً بيد نتعافى.

وأضافت :" لدينا أكثر من 1500 شخص من أصحاب الهمم مسجّلون رسمياً في منصة "متطوعين.امارات" فهؤلاء مستعدون ومتحفزون وقادرون بكل إرادة وعزيمة على تقديم خدمات تطوعية تليق بـ "أصحاب الهمم" .. مشيرة إلى أنه كان لهم حضور لافت وإنجازات وبصمات داعمة ومؤثرة في الحملة الوطنية "الإمارات تتطوع، للتصدي لتداعيات "كوفيد 19".

وأوضحت أنه حتى اليوم يتمتع أصحاب الهمم بنظام "التعليم والتأهيل وحتى التقييم والتشخيص والإنتاج عن بُعد" في جميع مراكز أصحاب الهمم الحكومية والخاصة وفي مراكز ووحدات التدخل المبكر .. مشيرة إلى أنها تجربة عملية ناجحة بامتياز وقد تحققت في إطار التنسيق مع أولياء الأمور والكوادر التعليمية والتخصصية وباعتماد تطبيقات ذكية داعمة لفكرة التعلم عن بعد.

وكشفت منى خليل المتحدثة الرسمية عن القطاع المجتمعي في الدولة أن دراسة حديثة حول تجربة المعلمين في التعليم عن بُعد لأصحاب الهمم خلال فترة كوفيد 19 شملت المراكز والمدارس الحكومية والخاصة في الدولة .. رصدت 28 إيجابية مرتبطة بالطالب والأسرة والكادر التعليمي والعملية التعليمية عموماً وهي ثمار التجربة المتميزة من التعليم والتأهيل عن بعد لأصحاب الهمم.

وأضافت أنه في مشروع "مشاغل" للتأهيل والتشغيل المهني لأصحاب الهمم أصبح لدينا أكثر من 100 شخص من أصحاب الهمم يواصلون الإنتاج لسلع كثيرة متميزة عن بعد عبر "مشاغل من المنازل" و ينجزون أسبوعياً آلاف القلائد والأساور ومنتوجات نوعية وتنافسية يتم تسويقها في منافذ تقليدية وإلكترونية.

وذكرت أنه وفق قاعدة بيانات وزارة تنمية المجتمع في منصة توظيف أصحاب الهمم بلغ عدد أصحاب الهمم العاملين في مختلف إمارات الدولة 2310 أشخاص حتى نهاية عام 2020 ويمثل هذا العدد أصحاب الهمم من مختلف الحالات والجنسيات.

وأوضحت أن هناك حملات مستمرة و خدمات تستهدف تطعيم أصحاب الهمم و ذويهم باعتبارهم ذوي أولوية ويتم تقديم خدمات العلاج والتدريبات الرياضية "هجين" لأصحاب الهمم وتقديم الرعاية الاجتماعية النفسية (عن بعد) هاتفياً وعن طريق التطبيقات الذكية.

وأضافت منى خليل المتحدثة الرسمية عن القطاع المجتمعي في الدولة : " لدينا أيضا مبادرة همم للاستشارات الأسرية لأصحاب الهمم من المواطنين و المقيمين في الإمارة للتأكد من التزامهم بالإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كوفيد-19 وتحديد احتياجاتهم التي من شأنها الحد من فرص تنقلهم وتعرضهم للإصابة وتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي اللازم لهم ولأسرهم".

وأكدت أنه تم إطلاق برنامج "حافظ على صحتك" وهي مبادرة مستمرة تستهدف أصحاب الهمم مِمن تأثرت أوزانهم بسبب الحجر الصحي إذ تُشجّع أصحاب الهمم على ممارسة الأنشطة البدنية في المنزل مع وضع برنامج غذائي فيما تم اعتماد التطبيق الذكي "أسرتي معي" للتدخل المبكر من أجل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات وتم إطلاق دليل التعليم المنزلي الموجّه للأسرة لتمكينها من تقديم مجموعة من المهارات التعليمية والتربوية للطفل من أصحاب الهمم.

وأشارت منى خليل المتحدثة الرسمية عن القطاع المجتمعي في الدولة إلى أنه تم إطلاق دليل الفحص المنزلي الموجه إلى أولياء أمور أصحاب الهمم لاتباع التعليمات اللازمة أثناء فحص أبنائهم من قبل الكوادر الطبية في المنزل فضلا عن توفير دليل "اطمئنوا" للإسعافات النفسية للكشف عن أية أعراض نفسية وسلوكية وانفعالية يظهرها الطلبة أصحاب الهمم خلال حالات الطوارئ والأزمات.

ودعت أفراد المجتمع إلى ضرورة التعاون والالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كوفيد-19 خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر فالصحة العامة أولوية ومسؤولية اجتماعية.

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