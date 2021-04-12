أبوظبي تحتفي بشهر رمضان بأجمل المجسمات والألوان

المصدر: أبوظبي - البيان

تستعد إمارة أبوظبي وتتزين بأجمل الصور والأضواء لتجسد قيم ومعاني شهر رمضان الكريم بالعديد من الشوارع الرئيسة والميادين العامة والجسور، تجسيداً لالتزام دائرة البلديات والنقل بمشاركة جميع السكان فرحة وأجواء السكينة والعطاء ومنحهم الخصوصية التي تتميز بها أبوظبي احتفاءً بالشهر المبارك.

وتعمل الدائرة متمثلة بجهود بلديات كل من مدينتي أبوظبي والعين وبلدية منطقة الظفرة، لتلبس العاصمة الإماراتية تاجاً من الضياء، يستلهم تفاصيله من الشهر الكريم ومشاركة قيم العيش المشترك. وعملت جميع البلديات على استخدام المواد المعاد تدويرها والتوصيلات الكهربائية من مواد ذات جودة عالية ومقاومة للعوامل الجوية حرصاً على سلامة الجمهور والممتلكات والتأكيد على عوامل الأمان، والقدرة على تحمل جميع العوامل المناخية بما في ذلك مصابيح الزينة والتشكيلات الضوئية.

وتستعد بلدية مدينة أبوظبي، لاستقبال شهر رمضان، بتزيين الشوارع والجسور والدوارات في جزيرة أبوظبي ومدنها بمئات المجسمات والتشكيلات الهندسية المضيئة والمتناسقة بشكل إبداعي والمستوحاة من زخارف العمارة الإسلامية الأنيقة لإضفاء لمسة خاصة على الشوارع تحاكي الشهر الفضيل والثقافة الإماراتية العريقة لشهر رمضان، من بينها مجسمات عبارات مضيئة تبارك لسكان أبوظبي بوصول شهر الرحمة والخير والمغفرة.

وعملت بلدية أبوظبي على تزيين العديد من المناطق في جزيرة أبوظبي وخارجها بنحو 3500 تشكيل ومجسم ضوئي مستوحى من النجوم، وفوانيس رمضان، والنخيل، لإضفاء جو خاص على الشوارع طوال الشهر الفضيل، وذلك في مناطق متفرقة في جزيرة أبوظبي والطرق الداخلية والدوارات والجسور، أبرزها كورنيش أبوظبي، والطرق الرئيسية، بالإضافة إلى الزينة المميزة لجسر المقطع إلى جانب تركيب الزينة في عدد من الجزر التابعة لمدينة أبوظبي والمدن الخارجية الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي، مثل مدينة بني ياس، ومدينة محمد بن زايد، ومدينة الشهامة، والرحبة، والمفرق، والشامخة، ومدينة الرياض، ومدينة شخبوط، والسمحة.

وقامت بلدية مدينة العين بتزيين الشوارع الرئيسية والفرعية والجسور والدوارات احتفاءً بقدوم شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال تركيب أكثر من 400 مجسم ووحدة ضوئية بنظام موفر للطاقة مع إضفاء لمسة جمالية على التقاطعات والشوارع الرئيسة والحيوية كشوارع وسط مدينة العين والمركز الإداري ومنطقة زاخر وعدد من الدوارات الرئيسية مثل البلدية وتوام ودوار مكتبة زايد ودوار مستشفى العين.

وعملت بلدية منطقة الظفرة مع وصول الشهر الفضيل على تزيين الشوارع الرئيسية ومداخل المدن من خلال تركيب أكثر من 600 لوحة مضيئة ومجسمات ثنائية وثلاثية الأبعاد مستوحاة من التراث الإماراتي والفن المعماري الإسلامي، وتعكس القيم الروحانية للشهر الكريم ونشر السعادة بين أفراد المجتمع، وإضفاء لمسة جمالية على شوارع المنطقة، وتحفيز الرقابة الفعّالة على المظهر العام.

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