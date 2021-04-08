بلدية رأس الخيمة تمنع توزيع وجبات إفطار الصائم من أمام المنازل والمنشآت الغذائية

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

في إطار السعي المستمر لبلدية رأس الخيمة نحو تنفيذ البروتوكولات الخاصة بالتدابير الاحترازية والوقائية للتعامل مع جائحة فيروس كورونا، قامت إدارة الصحة العامة بدائرة البلدية بإصدار تعميم للمعنيين من أصحاب ومسؤولي المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة بخصوص الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال شهر رمضان الكريم.

وركز التعميم على منع توزيع وجبات إفطار الصائم من أمام المنازل والمنشآت الغذائية على أن يقتصر الأمر على التوزيعات المباشرة في سكنات العمال من خلال التنسيق مع الجمعيات الخيرية ومسؤولي هذه السكنات، كما تم تنويه المنشآت الصحية حول ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المحدثة من الجهات المختصة لضمان تطبيق أعلى معايير النظافة والتعقيم أثناء تحضير وإعداد الأطعمة مع الالتزام بالتحقق من صحة وسلامة مقدمي الخدمة.

وأكد التعميم، منع بيع الوجبات الخفيفة من أمام المحلات، ومن ناحية أخرى فقد تم التشديد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للأفراد سواءً العاملين في المنشآت الصحية أم مرتاديها وذلك من خلال الالتزام بلبس الكمام ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الجميع.

وتضمن التعميم الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوسائل نقل المواد الغذائية وغيرها، حيث تم التأكيد على ضرورة اتباع أعلى معايير النظافة والتعقيم لوسيلة النقل بالإضافة إلى ضرورة التزام عامل التوصيل بلبس الكمام والقفازات ومراعاة التباعد الاجتماعي عند التسليم والاستلام.

وأشار التعميم إلى أهمية الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة من قبل الجهات المختصة في كل منشأة صحية بما في ذلك العدد المسموح بالجلوس على طاولات تناول الطعام، وأخيراً فقد تمت الإشارة إلى ما ينبغي عمله بخصوص آلية فحوصات الكشف عن الإصابة بفيروس كوفيد-19 وضرورة تلقي العاملين في المنشآت ذات العلاقة بالصحة جرعتي اللقاح حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع.

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