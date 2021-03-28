وفد من «تريندز» يبحث مع السفير التشادي التدريب والاستثمار

المصدر: أبوظبي - البيان

زار الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لـ«تريندز للبحوث والاستشارات» برفقة عمر النعيمي مدير عام شركة «تريندز» سفير جمهورية تشاد لدى الدولة زكريا إدريس ديبي إتنو، لبحث سبل التعاون في مجال التدريب والاستثمار ورحب السفير التشادي بالوفد وثمَّن الدور الذي يقوم به في تسليط الضوء على القضايا والتطورات الإقليمية والدولية، وأشاد بمخرجاته البحثية والعلمية والاستشارية التي تخدم صانعي القرار.

وقدم الدكتور محمد عبدالله العلي نبذة للسفير التشادي عن «تريندز للبحوث والاستشارات» باعتباره مؤسسة متعددة المهام، بحثية واستشارية وتدريبية واستثمارية، تسعى إلى تعزيز حضورها عبر العديد من دول العالم. وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي أن «تريندز» يسعى إلى التنوع في تقديم خدماته البحثية والاستشارية إلى مختلف الجهات والمؤسسات داخل الدولة وخارجها، ويتطلع إلى الوجود في عواصم العالَم الرئيسية في المرحلة المقبلة.

وأضاف الدكتور محمد العلي أن تريندز يسعى لتعزيز الانفتاح على السفارات العاملة بدولة الإمارات، باعتبارها مصادر للمعلومات الموثوقة عن الدول التي تمثلها، وخصوصاً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، كما يوظف تريندز هذه المعلومات في مخرجاته البحثية من دراسات متخصصة أو كتب أصيلة. وأوضح العلي أن «تريندز للبحوث والاستشارات» يضع القارة الأفريقية ضمن أولوياته البحثية والعلمية، ويسعى من خلال دراساته العلمية المتخصصة إلى استكشاف فرص الاستثمار فيها، خصوصاً في ظل تصاعد أهميتها الاقتصادية والاستراتيجية بالنظر لما تمتلكه من موارد طبيعية نادرة، وما تمثله من أسواق واعدة تجذب إليها الدول الكبرى في العالم.

وفي ختام الزيارة أهدى الدكتور محمد عبدالله العلي درع «تريندز» لزكريا إدريس ديبي إتنو، إضافة إلى مجموعة من أحدث إصدارات تريندز باللغتين الإنجليزية والعربية.

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