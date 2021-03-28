المعاشات توضح شروط استحقاق الأرملة في معاش زوجها

المصدر: البيان الإلكتروني

أوضحت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، شروط استحقاق الأرملة في معاش زوجها، ومتى ينقطع نصيبها في المعاش.

وقالت الهيئة في فيديو توضيحي عبر حسابها الرسمي في تويتر، إن من شروط استحقاق الأرملة لمعاش زوجها المتوفي، استمرار علاقتها الزوجية حتى الوفاة، وينقطع نصيبها بالزواج، ولا يرد إليها إذا طلقت.

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