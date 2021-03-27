إطلاق حملة لتحديث بيانات الملاك في إمارة الشارقة

المصدر: وام

أعلنت دائرة التسجيل العقاري في الشارقة عن إطلاق حملة خاصة لتحديث بيانات الملاك في القطاع العقاري في مختلف مناطق ومدن الإمارة في الفترة الممتدة من 28 مارس الجاري وحتى يوم 29 مايو القادم، وذلك بالتعاون مع دائرة شؤون الضواحي والقرى في الإمارة الباسمة.

وتهدف الحملة إلى الحفاظ على حقوق الملاك، وتحديث بياناتهم، خصوصاً في ظل وجود بيانات قديمة لم يجر تحديثها منذ زمن طويل، ومنعاً لتشابه الأسماء وما ينتج عنه من تبعات تتسبب في تأخير المعاملات، بحيث يتم ربط اسم المالك مع رقم الهوية الخاصة به لتفادي أي تشابه للأسماء، والتسهيل على جميع المتعاملين مع الدائرة لضمان حقوق جميع الملاك والعاملين في القطاع العقاري في الإمارة وتستهدف الحملة جميع ملاك العقارات في الإمارة من مواطنين ومقيمين ومستثمرين من مختلف الجنسيات.

وتجري الحملة في مجالس الضواحي بكل منطقة في التواريخ والأوقات المعلن عنها في موقع الدائرة الالكتروني على شبكة الانترنت /www.shjrerd.gov.ae/ ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة لها، وعلى جميع الملاك الحضور لمقر مجلس الضاحية، وذلك حسب التاريخ المحدد لكل ضاحية، وإحضار أصل سندات الملكية الأصلية، والخريطة، والهوية الشخصية، حيث سيتم تحديث البيانات وإرجاع الأصل لمالكها.

وأشاد سعادة عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة بالتعاون الكبير الذي أبدته دائرة شؤون الضواحي والقرى في الإمارة ممثلة في رئيسها سعادة خميس بن سالم السويدي وكافة العاملين فيها لترحبيهم بالفكرة، وتسخير كافة الامكانيات التي تمتلكها الدائرة، وفتحهم لأبواب مجالس الضواحي في مختلف المناطق لاستقبال الملاك من أجل إنجاح الحملة.

وأكد: "دائرة شؤون الضواحي والقرى كانت وما تزال شريكاً استراتيجياً مهماً لنا في تنفيذ العديد من المشاريع المشتركة، حيث تكاتفت جهودنا وعملنا معاً بروح الفريق الواحد، مما كان له أبلغ الأثر في الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الدائرة، وساهم في إعطاء قوة دفع إضافية للقطاع العقاري في الإمارة".

من جهته، قال سعادة المستشار حميد العبار مستشار دائرة التسجيل العقاري بالشارقة: "إن الدائرة تسعى بشكل دائم إلى تحديث بياناتها بما يضمن حقوق ملاك العقارات في الإمارة، والتسهيل عليهم لإدارة ممتلكاتهم والتصرف فيها بكل سهولة ويسر".

وحث جميع ملاك العقارات في الإمارة الباسمة للتعاون مع الحملة التي تهدف إلى حفظ حقوقهم بالدرجة الأولى، والتوجه إلى مجالس الضواحي في الوقت المحدد لكل منطقة، وإحضار الوثائق والمستندات المطلوبة، مؤكداً أن عملية التحديث مجانية بالكامل فلا يوجد رسوم عليها، ولن تأخذ سوى دقائق معدودة من وقتهم حيث ستجري العملية بكل سهولة ويسر، ودون تعقيدات بهدف خدمة الملاك والحفاظ على حقوقهم من الضياع.

ويتواجد موظفو الدائرة في مجلس ضاحية واسط في الفترة الممتدة من 28 مارس الجاري وحتى يوم 3 أبريل القادم، بينما يتواجدون في مجلس ضاحية البستان-الذيد، ومجلس ضاحية حياوة-خورفكان، ومجلس ضاحية الصبيحية-خورفكان، ومجلس مدينة دبا الحصن في الفترة الممتدة من 28 مارس الجاري وحتى يوم 10 أبريل القادم، ويعمل موظفو الدائرة في الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 مساء، بالإضافة الى الفترة المسائية من الساعة 5 مساء وحتى 8 مساء، وتفتح أبواب المجالس الأخرى في مدن ومناطق الامارة حسب التاريخ المحدد لها والمعلن عنه في موقع الدائرة الإلكتروني، بحيث تشمل الحملة كافة مجالس الإمارة الباسمة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز