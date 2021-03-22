"التعليم المدرسي" تستطلع آراء أولياء الأمور حول دوام الطلبة في الفصل الدراسي الثالث

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

تعكف مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي على استطلاع آراء أولياء الأمور حول اختيار نوع التعليم لأبنائهم خلال الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الحالي، وذلك لحصر الطلبة الراغبين بالعودة للمدارس، والراغبين بالدراسة في المنازل بخاصية التعلم الذكي، وذلك بهدف حصر الطلاب وتوزيعهم وفق نتائج الاستطلاع بين التعليمين "الواقعي وعن بعد".

وحددت المؤسسة اخر موعد لحصر رغبات أولياء الأمور في 24 مارس الجاري.

وأرفقت المؤسسة التي تشرف على كافة المدارس الحكومية في الدولة، رابطاً لاستطلاع الرأي مع تعميم لها يخاطب مديري المدارس ورياض الأطفال لحصر آراء أولياء أمور طلبة المدرسة الإماراتية حول اختيار نوع التعليم لمختلف المراحل الدراسية، فضلاً عن رابط لمقطع فيديو يوضح لإدارات المدارس كيفية الحصول على البيانات الخاصة بهم، موضحة أنه سيتم جمع نتائج الاستطلاع للمدرسة وفق الاستمارة المعتمدة.

وركز الاستطلاع على الرصد التفصيلي للبيانات الأساسية لكل طالب، والمرحلة الدراسية والصف واسم المدرسة، والمسار التعليمي، والإمارة، وسأل الاستطلاع أولياء الأمور عن نوع التعليم الذي يرغب فيه الطالب "التعليم الواقعي المدرسي، أم عن بعد"، وهل يرغب المتعلم في استخدام الحافلة المدرسية مع مراعاة تحديد إذا تم أخذ اللقاح في الأسرة أم لم يتم.

وتبدأ إجازة الربيع للطلبة يوم الجمعة 26 من مارس الجاري، وتستمر حتى 15 أبريل المقبل، حسب التقويم المدرسي الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم نهاية العام الدراسي الماضي.

ومن المقرر أن تبدأ إجازة الربيع للمعلمين في الرابع من أبريل المقبل لمدة 11 يوماً، حيث تنتهي في 15 من الشهر نفسه، ويبدأ الدوام في الفصل الدراسي الثالث يوم 18 من الشهر ذاته.

وأوضح التقويم أن إجازة الربيع لجميع المدارس الحكومية والخاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم، أما بالنسبة لبقية المدارس الخاصة التي تطبق منهاجاً أجنبياً، فتكون الإجازة إما لمدة ثلاثة أسابيع متصلة، وحسب كل إمارة، أو أسبوعين متصلين وأسبوع ثالث يتم توزيعه على مدار العام.

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