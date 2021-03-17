مدير المكتب التجاري للإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية أرض الصومال

المصدر: وام

قدم سعادة عبدالله محمد النقبي أوراق اعتماده إلى فخامة موسى بيهي عبدي رئيس جمهورية أرض الصومال، مديرا للمكتب التجاري لدولة الإمارات لدى جمهورية ارض الصومال، وذلك خلال اللقاء الذي عقد بمقر رئاسة الجمهورية.

ونقل سعادته تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه حمل رئيس جمهورية أرض الصومال سعادة السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعبا بالمزيد من التطور والنماء.

وتمنى فخامته لسعادته التوفيق في مهام عمله، وأن يساهم هذا التمثيل في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين الشقيقين، مؤكدا استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

وأكد سعادة عبدالله النقبي على حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الأخوة بين البلدين.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية أرض الصومال وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الشقيقين.

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