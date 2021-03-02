شرطة أبوظبي تضبط سائق شاحنة ارتكب 3 مخالفات وعرض سلامة الآخرين للخطر

المصدر: البيان الإلكتروني

ضبطت شرطة أبوظبي سائق شاحنة ارتكب ثلاث مخالفات وهي عدم ترك مسافة أمان كافية و التجاوز بصورة خاطئة وعدم التزام سائقي المركبات بعلامات وإرشادات المرور ما أدى الى إرباك لحركة السير على طريق العين ابوظبي.

ودعتً مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي ملاك المركبات الثقيلة والشاحنات والحافلات وأصحاب الشركات تنبيه السائقين على الالتزام بقواعد السير والمرور وعدم التجاوز بصورة خاطئة وأيضا بقرار منع سير هذه الفئة من المركبات أثناء الضباب وتعزيز الإجراءات الوقائية لتجنب وقوع الحوادث في مثل هذه الظروف الجوية.

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