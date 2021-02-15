«كهرباء الإمارات» تفتح باب تقديم طلبات الاهتمام بمشروع المرفأ 2

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، الرائدة في التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد بالمياه والكهرباء في جميع أنحاء دولة الإمارات، أمس، عن فتح باب تقديم طلبات الاهتمام بعطاء تطوير مشروع المرفأ 2، لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي.

ويهدف المشروع لتعزيز أمن إمدادات المياه في إمارة أبوظبي، من خلال تحلية مياه البحر باستخدام تقنية التناضح العكسي، وتوفير حوالي 150 مليون غالون إمبراطوري يومياً من الإنتاج المستدام للمياه.

وسيُسهم مشروع محطة المرفاً 2، بشكل أساسي، في دعم مبادرات خفض التكاليف المستمرة في القطاع، وذلك باستخدام تكنولوجيا التناضح العكسي في تحلية المياه، ذات الكفاءة والتنافسية العالية، وهو ما يشكل جزءاً من استراتيجية شركة مياه وكهرباء الإمارات، الرامية لفصل عملية تحلية المياه عن إنتاج الطاقة.

وقال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: «نعمل من خلال تطوير مشروع المرفأ 2، على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية، الرامية إلى تعزيز إمدادات المياه النظيفة والمستدامة في إمارة أبوظبي. تعتبر تقنية التناضح العكسي، من أحدث التقنيات المستخدمة في مجال تحلية المياه، وفقاً لأعلى معايير الكفاءة، من حيث الطاقة والتكلفة. كما تُسهم هذه التقنية في خفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، وتقليل استهلاك الغاز بشكل كبير، عن طريق الفصل بين تحلية المياه، وإنتاج الطاقة خلال موسمي الشتاء والصيف».

وسيتم تطوير مشروع محطة المرفاً 2، على مقربة من محطة المرفأ للمياه والكهرباء، القائمة حالياً على بعد حوالي 110 كم غرب مدينة أبوظبي، ويتضمن المشروع تطوير وتمويل وإنشاء وتشغيل وصيانة وامتلاك محطة تحلية مياه البحر، بسعة إنتاج 150 مليون غالون إمبراطوري من المياه يومياً، من القدرة الإنتاجية، بالإضافة إلى البنية التحتية ذات الصلة.

ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري للمشروع، في الربع الأول من عام 2024.

وستكون حصة المطور أو ائتلاف المطورين الذين سيتم اختيارهم، 40 في المئة كحد أقصى من الشركة ذات الغرض المحدد، وفي ما يتعلق بملكية الحصص المتبقية، فإن ملكيتها ستؤول بشكل غير مباشر، لجهات تابعة لحكومة أبوظبي.

ويجب على جميع الجهات الراغبة بالمشاركة، تقديم طلبات إبداء الاهتمام بالعطاء إلى شركة مياه وكهرباء الإمارات، في موعد أقصاه الساعة 12:00 ظهراً، بالتوقيت المحلي لمدينة أبوظبي، في 4 مارس 2021، عبر إرسال نسخة إلكترونية إلى البريد الإلكتروني المرفق: ewec.m2RO@ewec.ae

بعد مراجعة طلبات إبداء الاهتمام من قبل شركة مياه وكهرباء الإمارات، ستقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات، بإصدار تقديم طلبات التأهيل للانتقال إلى المرحلة التالية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز