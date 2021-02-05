شرطة الشارقة تمنع سير الشاحنات والمركبات الثقيلة أثناء الضباب

المصدر: وام

أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة عن إيقاف حركة سير الشاحنات والمركبات الثقيلة على الطرق الداخلية والخارجية بالإمارة أثناء حدوث الضباب لحين انقشاع الحالة ووضوح الرؤية، وذلك بهدف الحد من الخسائر البشرية والمادية التي قد تتسبب فيها الحوادث المرورية الناتجة عن تقلبات الأحوال المناخية خاصة عند تشكل الضباب.

ويأتي هذا الإجراء انطلاقاً من حرص القيادة على سلامة الأرواح والممتلكات وتعزيز السلامة المرورية بما ينسجم مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى جعل الطرق أكثر أمنا.

ودعت القيادة العامة لشرطة الشارقة سائقي المركبات الثقيلة والشاحنات إلى الالتزام التام بقرار منع سير هذه الفئة من المركبات أثناء الضباب واتخاذ قائديها للحيطة والحذر وذلك بتطبيق الاجراءات الصحيحة التي تحقق سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

وأكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة أنها ستقوم بمخالفة الشاحنات والمركبات الثقيلة غير الملتزمة وفقاً للقرار الوزاري رقم 178 لسنة بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري حيث تنص المادة رقم 104 الفقرة (ج) على مخالفة تلك الفئة من المركبات عند السير في أوقات الضباب بالغرامة المالية وقدرها 500 درهم و4 نقاط مرورية.

كما حثت قائدي تلك الفئة من المركبات على الالتزام بقرار منع السير أثناء نزول الضباب تجنباً لوقوع الحوادث المرورية متمنية السلامة للجميع.

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