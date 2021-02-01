حاكم عجمان يأمر بصرف 6.5 مليون درهم للصيادين

المصدر: وام

أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بصرف 6 ملايين و500 ألف درهم للصيادين المزاولين لمهنة الصيد من المنتسبين لجمعية عجمان للصيادين بزيادة مليون و500 ألف درهم عن العام الماضي.

يأتي ذلك في إطار تشجيع المواطنين على مزاولة المهنة واهتمامه بالصيادين والوقوف على احتياجاتهم وأحوالهم وقضاياهم وإزالة المعوقات التي تواجههم لتوفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم .

وأوضح سعادة أحمد إبراهيم راشد الغملاسي رئيس مكتب سمو ولي عهد عجمان رئيس مجلس إدارة جمعية عجمان للصيادين أن هذا الدعم يشمل صيادي إمارة عجمان من المواطنين المرخصين لمزاولة نشاط الصيد وأعضاء جمعية الصيادين في إمارة عجمان.

وأشاد الغملاسي باهتمام صاحب السمو حاكم عجمان بالصيادين وأسرهم وحرصه على مشاركتهم مختلف المناسبات وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم من أجل النهوض بمهنة الصيد والارتقاء بها من خلال تقديم الدعم والمعدات التي يحتاجون إليها.

ورفع بهذه المناسبة أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان لدعمه المتواصل والكبير واهتمامه وتشجيعه للصيادين وتوفير احتياجاتهم كافة ?.? ? ?

ونقل تحيات أعضاء الجمعية وتقديرهم لصاحب السمو حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان على متابعتهما شخصيا لمهام وأنشطة صيادي الأسماك في عجمان والاطلاع على دورهم الهام في توفير الأمن الغذائي المائي للمواطنين والمقيمين، وتوفير ما يحتاجونه من أجل النهوض والارتقاء بمهنة الصيد إضافة إلى الاهتمام بجميع الصيادين وتقديم الدعم والمعدات التي يحتاجون إليها.



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