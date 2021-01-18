حمدان بن محمد يعتمد نتائج مؤشر سعادة المتعاملين وموظفي حكومة دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، نتائج سعادة المتعاملين وموظفي حكومة دبي، اليوم الاثنين، مشيراً سموه إلى أن النتائج مبشرة بالرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا عالمياً، حيث بلغ متوسط سعادة المتعاملين مع حكومة دبي 84% ومتوسط سعادة الموظفين في حكومة دبي 89%.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في "توتير": "في سبتمبر 2019 أعلنا أننا سننشر نتائج سعادة المتعاملين وموظفي حكومة دبي في 18 يناير من كل عام... اليوم اعتمدنا النتائج وهي مبشرة بالرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا عالمياً، حيث بلغ متوسط سعادة المتعاملين مع حكومة دبي 84% ومتوسط سعادة الموظفين في حكومة دبي 89%".

وبارك سموه لأفضل ثلاث جهات في سعادة الموظفين، وقال: "نبارك لأفضل ثلاث جهات في سعادة الموظفين وهي مركز دبي للإحصاء والقيادة العامة لشرطة دبي والنيابة العامة، فيما جاءت القيادة العامة لشرطة دبي في المركز الأول في سعادة المتعاملين، وهيئة الطرق والمواصلات وهيئة الصحة بدبي في المركز الثاني والثالث على التوالي عن فئة سعادة المتعاملين".

وأشار سموه إلى أن العمل الحكومي في دبي ينطوي على نهج التميز والابتكار، وسعادة المتعامل والموظف لا تغيب عن فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم باعتباره أولوية وهدف العمل الحكومي ... نتطلع لمواصلة العمل في المرحلة المقبلة وبذل المزيد من الجهود لتحقيق تطلعات كل متعامل وموظف في حكومة دبي.

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