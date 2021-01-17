221 ألف معاملة دققتها «إسعاد المتعاملين» في محاكم دبي خلال 2020

المصدر: دبي - البيان

قام قسم خدمات الكاتب العدل بإدارة إسعاد المتعاملين في محاكم دبي، بالتدقيق على 221 ألفاً و806 معاملات خلال عام 2020، تم توثيقها بأفرع الكاتب العدل، وذلك سعياً لتحقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة، وتقديم خدمات قضائية ميسّرة.

وأوضح إبراهيم الزرعوني رئيس قسم خدمات الكاتب العدل بإدارة إسعاد المتعاملين «أن شعبة التوثيق بقسم خدمات الكاتب العدل بإدارة إسعاد المتعاملين بفرع الطوار تصدّرت قائمة الأكثر تدقيقاً، حيث تم التدقيق على 109 آلاف و958 معاملة، وتم اكتشاف 3723 خطأ بما نسبته 3% من إجمالي المعاملات التي تم توثيقها بفرع الطوار، حيث تفاوتت نسب الأخطاء في الإجراءات وكانت الأكثر نسبة بين الرسوم وإدخال البيانات وعدم توقيع العملاء على المعاملة».

توثيق

وجاء في المركز الثاني لقائمة الأكثر تدقيقاً شعبة التوثيق بفرع البرشاء، حيث تم التدقيق على 67 ألفاً و869 معاملة، تم خلالها اكتشاف 1038 خطأ، أي بنسبة أخطاء بلغت 2%، ثم شعبة التوثيق بفرع وافي حيث تم التدقيق على 29 ألفاً و80 معاملة بنسبة أخطاء بلغت 2.5%، كما أكد رئيس قسم خدمات الكاتب العدل أن عمليات التدقيق هي بمثابة تقويم لعمليات التوثيق، وذلك من خلال بيان مواطن الخلل والملاحظات الواردة بكشوفات التدقيق ومناقشتها وتنبيه الموثقين لتلافيها في الفترة المقبلة.

وقد جاء في المركز الرابع فرع البرشاء مول حيث تم التدقيق على 6371 معاملة، بنسبة أخطاء بلغت 0%، وأخيراً شعبة التوثيق بالفرع الرئيسي حيث تم التدقيق على 2685 معاملة نظراً لإغلاق الفرع خلال جائحة كورونا، حيث تم اكتشاف نسبة أخطاء بلغت 2.5%.

وأضاف الزرعوني أن متوسط زمن إنجاز المعاملة بشعب التوثيق بلغ 10 دقائق، حيث حقق موثقو فرع البرشاء أقل زمن إنجاز للمعاملة بزمن قدره 7.3 دقائق ثم فرع الطوار بزمن قدره 8.5 دقائق ثم فرع وافي مول بزمن قدره 14.2 دقيقة.

علماً أن مستهدف إدارة إسعاد المتعاملين لزمن إنجاز المعاملة هو 10 دقائق للفرع الرئيسي والطوار والبرشاء و15 دقيقة لفرع وافي مول.

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