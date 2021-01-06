كهرباء الشارقة تشغل محطتي توزيع جهد 33 كيلو فولت في خورفكان

المصدر: الشارقة - البيان

كشفت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن تشغيل محطة الأنفاق بخورفكان جهد 33/11 كيلو فولت والتي ستعمل على ربط شبكة منطقة شيص بالشبكة الرئيسية للكهرباء والاستغناء عن المولدات الكهربائية في المنطقة .كما ستخدم المحطة الجديدة مشروعات إنارة طريق خورفكان وخدمات الأنفاق سواء الخاصة بالإنارة أوالتهوية و«اتصالات» و«دو» وأنظمة مكافحة الحريق واستراحة سد الرفيصة .

وذلك مواكبة للمشروعات الحضارية التي تشهدها مدينة خورفكان، كما تم تشغيل محطة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري جهد 33/11 كيلو فولت، حيث كانت بعض مباني الأكاديمية مغذاة سابقاً بمغذيين مؤقتين 11 كيلوفولت من محطتي اليرموك والقادسية.

وأكد سعيد سلطان السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة «أن المشروعات التطويرية الخاصة بخدمات الكهرباء والمياه والغاز مستمرة في كافة المناطق في إمارة الشارقة بتوجيهات مباشرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة وبمتابعة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وسيتم خلال المرحلة المقبلة دراسة وتقييم الآداء في كافة مجالات عمل الهيئة وتطوير الكوادر البشرية وزيادة نسبة التوطين.

وأوضح «أن تشغيل محطتي الأنفاق والأكاديمية في مدينة خورفكان سيخدم المشروعات التطويرية ويعتبر إضافة نوعية لخدمة سكان المدينة والزائرين».

كفاءة

ومن جانبه أشار المهندس أحمد الملا مدير إدارة خورفكان في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة «أن تشغيل محطة الأنفاق الجديدة سيعمل على زيادة كفاءة إنارة طريق خورفكان الجديد الذي يضم أكثر من 2282 عمود إنارة بأطوال تتراوح بين 8 إلى 16 متر و4019 من الفوانيس والمصابيح بقدرات 250 ، 400 ، 600 وكايبلات جهد منخفض بطول 120 كيلو متر وكايبلات جهد عالي 11كيلوفولت بطول 98 كيلومتر وكايبلات جهد 33 كيلوفولت بطول 57 كيلو متر و 37 محطة توزيع 11 كيلوفولت واستخدام كايبلات بطول 25 كيلو متر في الأنفاق».

وستخدم محطة الأنفاق الجديدة سكان منطقة شيص والمشروعات التطويرية في المنطقة حيث سيتم ربط شبكة شيص بالشبكة الرئيسية لمدينة خورفكان مما يحقق الثبات والاستقرار للشبكات وتتيح إمكانية التوسع في المشروعات التطويرية وتم توفير معايير الأمن والسلامة في تشغيل المحطة.

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