عطور «أمواج» ضمن خيارات حاملي «إسعاد»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي عن انضمام شركة «أمواج» للعطور الفاخرة إلى برنامج الخصومات «إسعاد»، الذي تقدمه لحاملي البطاقة وأقاربهم من الدرجة الأولى، موفرة لهم خصماً حصرياً بنسبة %15 من فاتورة الشراء على أي من أنواع العطور الفاخرة والعود، ومنتجات العناية بالبشرة وتشكيلات من البخور والعود المعطر التي تعرضها الشركة في متجرها الواقعة في «سيتي ووك» بإمارة دبي.

وجاء هذا الانضمام إلى برنامج الخصومات المميز «إسعاد» وفقاً لاستمارة تقديم العروض التي اعتمدتها منى محمد العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد، والتي تضمنت سريان العرض لمدة عام كامل قابل للتجديد، تلتزم خلاله الشركة بتقديم الخصومات المتفق عليها، وبالمقابل تقوم لجنة بطاقة إسعاد بالترويج لمنتجات الشركة عبر موقعها الإلكتروني والتطبيق الذكي، وعبر المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

ويذكر أنه يمكن الاطلاع على المزيد من تفاصيل العروض التي تقدمها «إسعاد» خلال زيارة موقعها https://esaad.dubaipolice.gov.ae/، أو عبر التطبيق الذكي «إسعاد».

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