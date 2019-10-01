تمديد المشاركة بمسابقة «التسامح في صورة» إلى 31 الجاري

المصدر: دبي ـ مرفت عبد الحميد

استقطبت مسابقة «التسامح في صورة»، التي أطلقتها جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح، بالشراكة مع صحيفة «البيان»، اهتماماً لافتاً من مختلف شرائح وأفراد المجتمع، فضلاً عن المشاركات النوعية من شتى أنحاء العالم للظفر بالجائزة، وتأكيداً على قيم التسامح التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة، في ظل قيادتها الرشيدة.

فقد حظيت المسابقة، التي نشرت عبر موقع الصحيفة، بمتابعة 30540 شخصاً على مستوى العالم، كما تلقت 1200 مشاركة محلياً وخارجياً، حيث شهدت إقبالاً من طلبة كلية علوم الاتصال والإعلام وكلية الفنون والصناعات الإبداعية بجامعة زايد، وطلبة الجامعة الأمريكية بالشارقة، وهدفت جميعها إلى إبراز صور التعايش واحترام الآخر، والقيم المشتركة للثقافات.

واستجابة لهذا التفاعل الإيجابي الكبير، أعلنت الجائزة عن تمديد المشاركة في المسابقة التي بدأت في يوليو الماضي، حتى 31 أكتوبر الجاري.

قيمة أخلاقية

وأشار أحمد خلفان المنصوري، الأمين العام للجائزة إلى أن: «هذا التفاعل ناتج عن أهمية ما يحمله اسم المسابقة من قيمة أخلاقية عظيمة، تتجلى فيها معانٍ نبيلة وثمينة، كونها زينة الفضائل، وتتربع على عرش القيم الأخرى، كونها تقرب الأشخاص من بعضهم البعض، وتعزز الشعور بالرحمة والمودة والتعاطف بين الناس، لا سيما أن الفطرة التي فطرنا الله عليها، وديننا الإسلامي الحنيف، يدعونا للالتزام بالخلق الحسن».

وأضاف: «انطلاقاً من هذا التفاعل الكبير، أعلنت «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح»، وبالشراكة مع «البيان» عن تمديد المشاركة في مسابقة «التسامح في صورة»، التي بدأت في يوليو الماضي، حتى 31 أكتوبر الجاري، لإتاحة الفرصة للمزيد من المشاركين والشباب وطلبة الجامعات، للمشاركة بإبداعاتهم، وتجسيد معنى التسامح من خلال إبداعاتهم».

ويذكر أنه تم تشكيل لجنة تحكيم، برئاسة أحمد خلفان المنصوري، وعضوية كل من: ناصر بطي المنصوري، ونوال علي اللوغاني، وفاطمة عبد الرحمن الحمادي، مهمتها دراسة وتقييم والمفاضلة بين المشاركين، واختيار الفائزين.

وتأتي المسابقة مواكبة لـ «عام التسامح»، وامتداداً للدور الإعلامي الذي تقوم به صحيفة «البيان»، من أجل تعزيز أهداف «عام التسامح»، ونشر رسائله، وإيصالها إلى أكبر عدد من جمهور المتلقين، عبر كافة منصاتها الورقية والرقمية، وتشترط المسابقة، التي تبلغ قيمة جوائزها 50 ألف درهم، بأن يتقدم المشارك بصورة تعبر عن روح التسامح، وتستوفي معايير فن التصوير الفوتوغرافي.

وتقبل المشاركات من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين فيها، ومن داخل الإمارات وخارجها أيضاً، عبر تحميل صورهم في صفحة خاصة على موقع البيان الإلكتروني www.albayan.ae/‏‏‏‏award-of-tolerance، وإكمال لائحة البيانات المطلوبة بسهولة، كما يتم التنافس على 3 جوائز، قيمتها على التوالي: 25 ألف درهم للفائز الأول، و15 ألفاً للثاني، و10 آلاف للثالث، ويحق للمتسابق أن يشترك بـ 3 صور حديثة كحدٍ أقصى، تكون ملائمة لموضوع المسابقة، وملبية لقواعدها.

شروط وأحكام

تشترط المسابقة أن تكون الصور المشاركة ذات جودة عالية قابلة للنشر، ولا يزيد حجم الصورة على 5 ميغابايت، كما يجب على المتسابقين أن يراعوا المعايير الأخلاقية والقانونية في الصور المقدمة، وألا تتضمن أي إساءة أو خرق لحقوق الإنسان أو البيئة، ولا تقبل الإضافات في الصور، كالإطار والتوقيع والتاريخ والوقت وما إلى ذلك، كما يحق لإدارة المسابقة والقائمين عليها، استخدام الصور للترويج في أي وسيلة من وسائل الاتصال المرئي.