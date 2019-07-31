كيف تشارك في مسابقة «التسامح في صورة» وتربح 50 ألف درهم؟

المصدر: البيان الإلكتروني

إذا كنت من هواة التصوير فبإمكانك المشاركة في مسابقة «التسامح في صورة» التي أعلنت عنها «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح» بالشراكة مع صحيفة «البيان»، من أجل إبراز صور التعايش واحترام الآخر والقيم المشتركة للثقافات، وعبر استخدام الإبداع كوسيلة مؤثرة.

شروط المسابقة

تشترط المسابقة، التي تبلغ قيمة جوائزها 50 ألف درهم وتستمر ترشيحاتها حتى 16 سبتمبر المقبل:



أن يتقدم المشارك بصورة تعبّر عن روح التسامح

أن تستوفي الصورة معايير فن التصوير الفوتوغرافي.

يجب أن تكون الصور المشاركة ذات جودة عالية قابلة للنشر، ولا يزيد حجم الصورة على 5 ميجابايت. كما أنه يتوجب على المتسابقين أن يراعوا المعايير الأخلاقية والقانونية في الصور المقدمة وألا تتضمن أية إساءة أو خرق لحقوق الإنسان أو البيئة.

ولا تقبل الإضافات في الصور كالإطار والتوقيع والتاريخ والوقت وما إلى ذلك. ويحق لإدارة المسابقة والقائمين عليها استخدام الصور للترويج في أي وسيلة من وسائل الاتصال المرئي.

وإضافة إلى ذلك يحق لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح التصرف في المشاركات المقدمة بأي شكل من الأشكال دون الرجوع لأصحابها.

ويحق للجنة المسابقة رفض أو استبعاد أي عمل مُقدم من دون إبداء أيه أسباب. وفي حال مخالفة المشارك لأي من الشروط والأحكام أعلاه، تعتبر الصورة مستثناة دون الحاجة للتواصل مع المشارك.

سوف يتم تحديد موعد الإعلان عن الفائزين الثلاثة الأوائل في وقت لاحق.

طريقة المشاركة

وبوسع الراغبين بالمشاركة، من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين فيها، ومن داخل الإمارات وخارجها أيضاً، المشاركة عبر تحميل صورهم في صفحة خاصة على موقع البيان الإلكتروني

https://www.albayan.ae/tolerance-award

وإكمال لائحة البيانات المطلوبة بسهولة، لكي يضمنوا دخولهم في التنافس على ثلاث جوائز قيمتها على الشكل التالي:

25 ألف درهم للفائز الأول

15 ألفاً للثاني

10 آلاف للثالث.

ويحق للمتسابق أن يشترك بثلاث صور حديثة بالحد الأقصى ملائمة لموضوع المسابقة وملبية لقواعدها.