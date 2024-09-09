أبل تطلق "آيفون 16".. أبرز المواصفات والإضافات الجديدة

المصدر: وكالات

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أعلنت أبل اليوم "الاثنين" عن سلسلة هواتف آيفون 16، والتي جاءت بخمسة ألوان، أبزرها الزهري الذي خطف الانظار، والذي غاب بالسابق عن هواتف آيفون.

كما غيرت أبل من شكل الكاميرا الخلفية لهواتف آيفون، مع إبقائها لسلسلة هواتف آيفون برو.

الألوان الجديدة لآيفون 16 كانت الأسود والأبيض والزهري والأخضر والأزرق، بينما صنع الهاتف من الألمنيوم الخفيف.

ومن أبرز الإضافات كانت زر "الأكشن" الجديد، الذي يقع على جانب الهاتف الجديد. هذا الزر سيمكن المستخدم من اختيار وضيفته، وبإمكانه أن يكون مترجم فوري أو زر الإقفال أو أي مهمة أخرى.

وخصصت أبل زرا خارجيا خاصا للتصوير، والتحكم بالكاميرا من الخارج، يتيح مرونة أكثر بالتصوير بالإضافة إلى القدرة على ضبط ميزات الكاميرا المختلفة عن طريق تحريك إصبعك.

ومن التحديث الجديدة الشاشة سيكون بسرعة 60 هيرتز، وستحمل نسخة برو شاشة أكبر قليلا من آيفون العادي.

سيتم تحسين كاميرا الزاوية الواسعة، وتوسيع حجم ذاكرة الوصول العشوائي RAM.

وحددت الشركة سعر ايفون 16 بـ 799 دولار وايفون 16 بلس 899 دولار.

ساعة "أبل"

وكشفت "أبل" عن ساعتها الجديدة من الإصدار 10، التي ستتوفرة بثلاثة ألوان، منها الذهبي والرمادي الداكن، مع أشرطة معدنية متناسقة، مشيرة إلى أن المعالج هو S10 ويحتوي على محرك عصبي رباعي النواة، كما أن هيكلها المصنوع من التيتانيوم خالٍ من الكربون بنسبة 100%.

ومن ميزات "أبل 10" قدرتها على اكتشاف انقطاع التنفس أثناء النوم، وهي مشكلة يعاني منها 80% من المصابين دون أن يتم تشخيصهم.

وتتميز الساعة الجديدة بسرعة الشحن، حيث تصل إلى 80% في غضون 30 دقيقة فقط.

يمكن طلب الساعة اعتباراً من اليوم "الاثنين"، على أن يبدأ التسليم في 20 سبتمبر.

كما كشفت "أبل" خلال المؤتمر عن ساعة "أبل ألترا 2"، المتاحة للطلب بدءا من اليوم، وسيتم طرحها للبيع في 20 سبتمبر .

سماعة AirPods 4

وأعلنت "أبل" عن سماعة AirPods 4، مؤكدة أنها ستكون الأكثر راحة على الإطلاق بفضل شريحة H2 المتطورة.