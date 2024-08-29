تبرعات احتيالية لمساندة مؤسس «تلجرام»

المصدر: (دبي - البيان)

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يراقب المحتالون عن كثب التغيرات الاجتماعية، كما يتابعون آخر الأخبار لاستغلال المواضيع في الوقت المناسب، وإيقاع الضحايا على ضوء الأحداث الجارية.واكتشف خبراء كاسبرسكي أخيراً مجموعة من المحتالين الذين يستغلون الأخبار المتعلقة باعتقال بافيل دوروف، مؤسس تطبيق «تلجرام»، لدى وصوله إلى أحد المطارات الفرنسية.

واغتنم المحتالون الفرصة، وسرعان ما أطلقوا حملة بريد عشوائي ليقوموا من خلالها بتوزيع رسائل عبر البريد الإلكتروني تدعي زوراً أنها تهدف إلى جمع التبرعات للدفاع القانوني عن دوروف، إلى جانب حملة توعية عالمية.

وفي عمليات الاحتيال هذه، ينتحل المحتالون صفة منظمات حقوق الإنسان، زاعمين أنهم يسعون بشكل جاد لتأمين حرية بافيل دوروف، وحماية حقوق الإنسان العالمية. وتحت الرسائل للأشخاص الذين يتلقونها على المساهمة في هذه القضية من خلال التبرع لإحدى محافظ العملات المشفرة العديدة المحددة، بما في ذلك «بتكوين» BTC و«إيثيريوم» ETH و«ترونيكس» TRX.

وينتهي الأمر بالضحايا إلى خسارة أموالهم، علماً بأن فريق بافيل دوروف لم يعلن عن أي جهود ولا حملات رسمية لجمع التبرعات من أجل إطلاق سراحه. وقال أندريه كوفتون، خبير أمن البريد الإلكتروني في كاسبرسكي: «ينبغي التفكير بأسلوب نقدي، والتحقق مراراً قبل إرسال الأموال إلى أي مشاريع تتعلق بطلبات التبرع، مع ضرورة الاعتماد دائماً على الاتصالات الرسمية ومصادر الأخبار التي تم التحقق منها».