«سوني» ترفع سعر «بلاي ستيشن 5» 20 %

المصدر: (طوكيو - وكلات)

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أفادت شركة سوني أمس بأنها سترفع سعر جهاز ألعاب بلاي ستيشن 5 (بي. إس 5) في اليابان بنحو 20 % مبررة ذلك بالبيئة الخارجية الصعبة والتقلبات الاقتصادية العالمية.وقالت الشركة: إن الجهاز سيكلف 79.980 يناً (551 دولاراً) أو 72.980 يناً للإصدار بدون محرك أقراص اعتباراً من الثاني من سبتمبر. وذكرت أنها تتوقع بيع 18 مليون وحدة تحكم بلاي ستيشن 5 عالمياً هذا العام المالي بانخفاض عن 20.8 مليوناً في نفس الفترة من العام السابق.

وأوضحت سوني في بيان صحفي أنها قامت باتخاذ خطوة رفع أسعار بلاي ستيشن 5 المحلية نتيجة للبيئة الخارجية الصعبة والتقلبات الاقتصادية العالمية التي تسببت في خفض الطلب على جهاز الألعاب الأشهر عالمياً.وتوقعت سوني بيع حوالي 18 مليون جهاز بلاي ستيشن 5 عالمياً خلال العام المالي الجاري – الذي ينتهي في شهر مارس المقبل، بعد أن كانت قد باعت 20.8 مليون جهاز خلال نفس الفترة من العام السابق.

وعلى صعيد التداولات، أغلق سهم سوني المدرج في بورصة طوكيو الجلسة على ارتفاع بنسبة 2.84% مسجلاً 13,780 يناً يابانياً، بينما ارتفع سهم سوني المدرج في بورصة نيويورك بنسبة 2.12% ليسجل 94.76 دولاراً.هذا وبلغت إيرادات الشركة الفصلية نحو 3 تريليونات ين ياباني، (20.5 مليار دولار)، مقابل 2.8 تريليون ين متوقعة. ويمثل ذلك ارتفاعاً بنسبة 2% عن نفس الفترة من العام الماضي.