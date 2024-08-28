كيف تحمي حسابك على واتساب من الاختراق؟

المصدر: (دبي - البيان)

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مع تزايد استخدام تطبيقات المراسلة، وخاصة «واتساب»، كوسيلة تواصل رئيسة في الحياة الشخصية والعمل، أصبحت هذه التطبيقات هدفاً شائعاً للمجرمين الإلكترونيين الذين يستغلون الهندسة الاجتماعية للإيقاع بالضحايا. ويهدف هؤلاء المجرمون بشكل رئيس إلى سرقة الأموال والمعلومات السرية.

وقدمت إيرينا زينوفكينا، رئيس وحدة البحوث التحليلية «بوزيتف تكنولوجيز» 6 نصائح لحماية حسابك من الاختراق على واتساب وأي تطبيقات مراسلة أخرى، تتمثل فيما يلي:تفعيل التحقق بخطوتين: لضمان أمان حسابك، يجب تفعيل هذه الخاصية التي تضيف طبقة حماية إضافية.

عدم مشاركة رمز التأكيد: تجنب مشاركة رمز التأكيد الخاص بواتساب مع أي شخص أو إدخاله على مواقع غير موثوق بها.تعطيل التحميل التلقائي: لمنع تحميل الملفات الضارة تلقائياً على جهازك، يُفضل تعطيل خاصية التحميل التلقائي للصور ومقاطع الفيديو.

تقييد عرض البيانات الشخصية: قم بتحديد من يمكنه رؤية معلوماتك الشخصية على واتساب، مثل صورة الملف الشخصي والحالة، ليقتصر ذلك على جهات الاتصال فقط.تجنب الروابط والملفات غير الموثوق بها: لا تضغط على الروابط أو تحمل الملفات من مرسلين غير معروفين، وحتى من جهات الاتصال المعروفة في حال الشك، قم بالتحقق عبر قنوات اتصال بديلة.

الحذر من الرسائل المشبوهة: إذا تلقيت رسائل مشكوكاً فيها من جهات الاتصال الخاصة بك، قد يكون حسابهم قد تعرض للاختراق. يُنصح بالتواصل معهم عبر وسيلة أخرى للتأكد.في حال تعرض حسابك على واتساب للاختراق، ننصح باتباع 4 خطوات:

إخطار جهات الاتصال: أبلغ جميع الأشخاص الذين تتواصل معهم بأن حسابك قد تم اختراقه، لتحذيرهم من أي محاولات احتيال.إنهاء الجلسات غير المصرح بها: قم بإنهاء أي جلسة غير معروفة قد تكون نشطة على حسابك.

إبلاغ دعم واتساب الفني: تواصل مع دعم واتساب للإبلاغ عن الاختراق والمساهمة في تحسين أمان التطبيق.إعادة تثبيت التطبيق: احذف تطبيق واتساب من جهازك ثم أعد تثبيته وتفعيل الحساب مجدداً عبر التحقق من رقم الهاتف.