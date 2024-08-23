بريطانيا تنهي التحقيق في احتكار «جوجل» و«آبل» قبل تطبيق القواعد الجديدة

المصدر: لندن - د ب أ

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أعلنت سلطات حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار البريطانية إنهاء التحقيق في شبهة ممارسة متجري البرمجيات التابعين لكل من «جوجل» و«آبل» للاحتكار قبل بدء تطبيق القوانين الجديدة المنظمة للخدمات الرقمية في بريطانيا، والتي تمنح السلطات صلاحيات أكبر لمنع سيطرة عدد قليل من شركات التكنولوجيا الكبرى على الأسواق.

وقالت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية إن مهمتها الأولى بمجرد دخول القواعد الجديدة للأسواق الرقمية حيز التطبيق، هي التركيز على متاجر التطبيقات. وكانت التحقيقات البريطانية تركز على متجري «بلاي ستور» التابع لشركة «جوجل» المملوكة لمجموعة «ألفابيت»، و«آب ستور» المملوك لشركة «آبل».

ووفقاً للقواعد الجديدة ستحصل هيئة المنافسة والأسواق البريطانية على صلاحيات أوسع لفرض غرامات باهظة على أي شركة تتورط في مخالفة القواعد. ومن المقرر بدء تطبيق قانون الأسواق الرقمية والمنافسة والمستهلكين البريطاني الجديد خلال الخريف المقبل.

وعلى عكس قانون الاتحاد الأوروبي المماثل الذي يتعامل مع كل الحالات بالطريقة نفسها، فإن القانون البريطاني سيعطي السلطات الرقابية سلطة التحقيق في أنشطة محددة لشركات معينة تتمتع بمكانة استراتيجية في السوق.